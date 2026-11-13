Independiente BBC volvió a perder en el Israel Parnás ante Mitre de Posadas

El conjunto santiagueño cayó 76 a 69 en Santiago del estero y acumula 4 derrotas al hilo en la Liga Argentina.

Hoy 23:15

Independiente BBC sufrió una nueva derrota en la Liga Argentina de Básquet al caer por 76-69 ante Mitre de Posadas, en un encuentro disputado en Santiago del Estero. El equipo dirigido por Montenegro no pudo sostener su rendimiento en el tramo decisivo y acumuló su cuarta caída en cinco presentaciones.

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El conjunto santiagueño comenzó mejor, con buen ritmo ofensivo y un inspirado Stanic, que anotó 14 puntos en el primer cuarto. Sin embargo, Mitre logró mantenerse cerca gracias a Montes y Barber, aunque Independiente cerró el parcial arriba por 22-16.

En el segundo período, la visita reaccionó con un parcial de 11-3 y pasó al frente. Los misioneros ajustaron su defensa y limitaron las opciones ofensivas del local, que apenas encontró respuestas en algunas intervenciones de Amicucci. Así, Mitre se fue al descanso con ventaja de 34-32.

El tercer cuarto fue equilibrado, con Stanic y Machuca como protagonistas en Independiente, mientras que Dade respondió para la visita. El intercambio de puntos se mantuvo hasta cerrar el período igualados en 51.

En los últimos diez minutos, Mitre marcó la diferencia con Pérez Douthat y Montes, quienes impulsaron una ventaja de 62-55. Pese a los intentos de reacción del conjunto santiagueño, los visitantes administraron la diferencia y sellaron el triunfo por 76-69.

Alejo Montes fue el goleador de Mitre con 17 puntos, mientras que Stanic se destacó en Independiente con 24 unidades, insuficientes para evitar la segunda derrota del equipo como local.

Ahora, Independiente BBC buscará recuperarse el próximo viernes, cuando visite a Barrio Jardín en Tucumán, mientras que Mitre continuará su gira frente a Amancay y Riachuelo.