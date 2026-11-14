La M17 de Santiago del Estero va por el ascenso ante Chubut en la final del Argentino Juvenil

El seleccionado juvenil santiagueño disputará este domingo, desde las 15, la final del Select 12 frente a Chubut, en cancha de Los Tarcos de Tucumán.

Hoy 01:10

La Selección M17 de Santiago del Estero afrontará este domingo un partido decisivo en el Campeonato Argentino Juvenil de Rugby, cuando enfrente a Chubut desde las 15, en la cancha de Los Tarcos de Tucumán, por la final del Select 12 que otorgará el ascenso de categoría.

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El combinado santiagueño llega a esta instancia después de una gran actuación en el Select 12 Norte, disputado durante octubre en Santiago del Estero, donde consiguió cuatro victorias en cuatro presentaciones y se quedó con la clasificación de manera invicta.

Por su parte, Chubut obtuvo su lugar en la definición tras imponerse en el Select 12 Sur, desarrollado en Bahía Blanca, por lo que ambos seleccionados buscarán quedarse con el único boleto disponible para disputar la Zona Ascenso en la próxima edición.

El desafío tiene un significado especial para la Unión Santiagueña de Rugby (USR), que se había propuesto recuperar rápidamente la categoría después del descenso sufrido durante la temporada anterior.

Para alcanzar ese objetivo, la entidad realizó una importante preparación que incluyó amistosos, torneos y encuentros ante seleccionados de mayor exigencia, además del esfuerzo organizativo que significó albergar el Select 12 Norte.

Ahora, el equipo dirigido por Miguel Brevetta buscará completar el trabajo frente a un rival que también llega en crecimiento y que demostró su potencial durante la clasificación disputada en Bahía Blanca.

Los 23 jugadores de Santiago del Estero que buscarán el ascenso

Después de completar la última semana de entrenamientos, el cuerpo técnico confirmó la lista de 23 jugadores que viajaron este sábado a Tucumán.

Forwards: Juan Martín Allalla, Pedro Páez Giménez, Fabrizio Ginevri, Facundo Rudy, Federico Segura, Santiago Demasi, Valentín Paz, Luciano Carrillo, José Gabriel Varela, Jerónimo Sierra, Carlos Páez, Máximo Fernández y Gianluca Bondi.

Tres cuartos: Máximo Demasi, Santino Díaz Yoca, Santino Trungelliti, Santiago Trova, Bautista Rodríguez, Nicolás Martín, Joaquín Coronel, Mateo Fernández, Román Martínez y Santiago García.

El plantel quedó concentrado en Tucumán para afrontar el encuentro que definirá su futuro en el certamen nacional.

La programación de las finales del Argentino Juvenil

La jornada del domingo en Los Tarcos contará también con las definiciones de las zonas Campeonato y Ascenso.

Zona Campeonato:

9.00: Santa Fe vs. Salta (quinto puesto).

Santa Fe vs. Salta (quinto puesto). 10.30: Córdoba vs. Uruguay (séptimo puesto y descenso).

Córdoba vs. Uruguay (séptimo puesto y descenso). 10.30: Tucumán vs. Cuyo (tercer puesto).

Tucumán vs. Cuyo (tercer puesto). 17.00: Buenos Aires vs. Rosario (final).

Zona Ascenso:

9.00: Oeste vs. San Juan (séptimo puesto y descenso).

Oeste vs. San Juan (séptimo puesto y descenso). 9.00: Noreste vs. Entre Ríos (tercer puesto).

Noreste vs. Entre Ríos (tercer puesto). 10.30: Mar del Plata vs. Chile (final).

Select 12:

15.00: Santiago del Estero vs. Chubut (final por el ascenso).

De esta manera, la M17 santiagueña está a un solo partido de regresar a la Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil, con la ilusión de coronar una campaña que hasta el momento fue perfecta.