Unión Santiago va por la remontada ante Defensores de La Boca para seguir en carrera en el Torneo Regional

El Tricolor recibirá este domingo, desde las 19, al conjunto riojano por la revancha de la cuarta fase del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 06:10

Unión Santiago afrontará este domingo un partido decisivo en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Defensores de La Boca de La Rioja, desde las 19, por el encuentro de vuelta de la cuarta fase de la Región Centro.

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El Tricolor llega a este compromiso con la obligación de dar vuelta la serie, después de haber perdido 2-1 en el partido de ida disputado en La Rioja, donde comenzó ganando con un gol de Jesús Denett, pero el conjunto local logró revertir el marcador.

Ahora, el equipo santiagueño buscará hacerse fuerte ante su gente y conseguir el resultado que le permita avanzar a la siguiente instancia, manteniendo viva la ilusión de continuar en la pelea por el ascenso al Torneo Federal A.

Para conseguir la clasificación directa, Unión Santiago deberá ganar por al menos dos goles de diferencia, mientras que una victoria por la mínima igualará el resultado global y dejará la definición sujeta al reglamento de la competencia.

Los árbitros para Unión Santiago y Defensores de La Boca

El encuentro será dirigido por Maximiliano Paul Lescano, de El Bobadal, quien estará acompañado por Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón, ambos de Nueva Esperanza, como asistentes.

En tanto, Enzo Leonel Suárez, de Termas de Río Hondo, fue designado como cuarto árbitro.

No se permitirá el ingreso de público visitante

En la previa del compromiso, la Comisión Directiva de Unión Santiago emitió un comunicado oficial para informar que no estará permitido el ingreso de simpatizantes de Defensores de La Boca al encuentro correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur 2026.

De esta manera, Unión Santiago buscará protagonizar una remontada ante su gente, en un duelo que será determinante para sus aspiraciones de seguir avanzando en el certamen nacional.