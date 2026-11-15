Detuvieron a Dalma Orellana: la mujer investigada por la muerte del hombre de 73 años

Fue localizada cuando intentaba ocultarse en una vivienda abandonada. Efectivos de la Comisaría Nº 50 desplegó recorridos preventivos en los lugares que frecuentaba.

Hoy 07:34

La investigación por el caso de Manuel Alberto Sánchez, conocido popularmente como “Chala” Sánchez, sumó un capítulo clave durante la madrugada de este domingo.

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Dalma Judith Orellana, de 33 años, fue detenida alrededor de las 2 de la mañana en la vía pública, en inmediaciones de avenida San Martín y calle Chacabuco, en Las Termas de Río Hondo.

La mujer era intensamente buscada en el marco de la causa caratulada Orellana Dalma P.S.D. Lesiones E.P. Sánchez Manuel Alberto, que se tramita ante el Ministerio Público Fiscal de Las Termas.

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El trabajo policial permitió localizarla

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 6, realizaban recorridos preventivos por distintos sectores y lugares que frecuentaba la mujer.

Fue así que, al llegar a la intersección de avenida San Martín y Chacabuco, los uniformados lograron divisarla. Al advertir la presencia policial, Orellana habría intentado resguardarse ingresando a un inmueble abandonado.

Sin embargo, la maniobra no impidió el procedimiento y los efectivos concretaron su detención.

La intervención fue resultado de las tareas de búsqueda y vigilancia preventiva desplegadas por el personal de la dependencia policial, que logró dar con la mujer y ponerla a disposición de la Justicia.

Intervención judicial y secuestro de prendas

La medida había sido ordenada por el juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Sálice, mediante disposición telefónica, en el marco de las actuaciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal.

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Durante el procedimiento, la detenida llevaba consigo distintas pertenencias, por lo que se solicitó la presencia de personal de Criminalística quienes procedieron al secuestro de prendas de vestir, que quedaron incorporadas a la investigación.

Posteriormente, Orellana fue trasladada a la sede policial, donde se realizaron las actas correspondientes por disposición del fiscal coordinador, Dr. Gustavo Montenegro.

Una investigación que sigue abierta

El caso tiene como antecedente el episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando Sánchez ingresó al CIS Termas con escoriaciones y politraumatismos. Según había manifestado, Orellana lo habría agredido mientras ambos se encontraban en su vivienda.

El hombre recibió asistencia médica y fue dado de alta durante la mañana. Sin embargo, horas después fue encontrado sin vida por su hija en el domicilio que ocupaba solo.

Ante ese desenlace, el fiscal coordinador Gustavo Montenegro intervino en las actuaciones, dispuso una autopsia médico-legal y ordenó distintas medidas investigativas, entre ellas el secuestro de elementos de interés y entrevistas a vecinos. También había solicitado registros de cámaras de seguridad para avanzar en la reconstrucción de los acontecimientos.

La detención de Orellana constituye un avance en la causa por las lesiones, pero resta establecer qué ocurrió con “Chala” Sánchez y cuáles fueron las causas concretas de su muerte. El resultado de la autopsia será determinante para esclarecer ese interrogante.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.