Gracias a una inédita maniobra, SpaceX recuperó por primera vez en la historia la nave principal de un cohete espacial

La empresa de Elon Musk logró recuperar la segunda etapa de su megacohete Starship.

Hoy 07:31

SpaceX, la compañía de Elon Musk, logró por primera vez en la historia de las misiones espaciales recuperar la nave principal del sistema de cohetes en el esfuerzo de una década de la empresa por desarrollar un cohete totalmente ⁠reutilizable. La nave Starship regresó a salvo a la plataforma de lanzamiento tras un día en órbita.

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La nave emergió de las nubes al final del descenso, encajándose con precisión entre los brazos mecánicos situados sobre la plataforma de lanzamiento. Se trata de uno de los mayores logros de ingeniería en la historia de la industria espacial, en el esfuerzo de la empresa por desarrollar un cohete totalmente ⁠reutilizable.

El imponente ⁠propulsor Super Heavy de dos etapas -la mitad inferior del cohete- llevó al Starship al espacio el viernes, desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, Texas. Ese propulsor no logró regresar de forma similar a la plataforma de lanzamiento ‌unos diez minutos después del despegue, lo que frustró el plan de SpaceX de recuperar ambas partes del cohete por primera vez.

Sin embargo, el regreso exitoso de la etapa superior del Starship tras orbitar la Tierra 14 veces durante más de 22 horas supuso un hito clave de ingeniería en el vertiginoso desarrollo, valorado en miles de millones de dólares, del Starship, que el multimillonario Elon Musk considera el futuro caballo de batalla del negocio de satélites de SpaceX y de sus ambiciones de llevar a los seres humanos a la Luna y, con el tiempo, a Marte.

Tras desplegar 26 satélites Starlink en órbita el viernes por la noche mientras volaba a 260 ⁠km de altitud, el Starship encendió este sábado uno de sus motores para iniciar su descenso a la atmósfera. Se enfrentó a un calor abrasador mientras ‌su velocidad se reducía a una caída libre supersónica en los cielos sobre las instalaciones de Starbase, en la costa del Golfo del sur de Texas.

A continuación, la nave espacial volvió a encender tres motores para girarse a una posición vertical y dirigirse hacia la torre de lanzamiento, donde dos brazos mecánicos en forma de palillos la sujetaron mientras se mantenía suspendida en el aire.

El dominio de SpaceX en el sector mundial de los lanzamientos se basa en su cohete insignia, el Falcon ‌9, que ha realizado más de 700 lanzamientos desde 2010. La primera etapa de ese cohete es reutilizable, pero su segunda ⁠etapa -la parte que pone en órbita las cargas útiles- se desecha en el océano tras cada vuelo.

Con la Starship, ‌Elon Musk busca un sistema de cohetes capaz de volar al espacio y regresar de una forma y ⁠a un ritmo similares a los de los aviones comerciales.

Desafíos pendientes

Aunque la recuperación de ⁠la Starship supone un hito clave, SpaceX aún no ha conseguido recuperar ambas etapas de la Starship en una misma misión. Y el escudo térmico de la Starship, compuesto por baldosas hexagonales negras que la protegen del calor abrasador de la reentrada en la atmósfera, tampoco es aun totalmente reutilizable.

SpaceX está tratando de diseñar nuevas baldosas que requieran poco ‌o ningún reacondicionamiento tras cada misión.

“Starship y su escudo térmico están en buenas condiciones”, indicó SpaceX unas siete horas después de iniciar la misión. “No detectamos ningún problema con la nave ni con las condiciones necesarias para el retorno, así que todo sigue evolucionando favorablemente”, añadió, anticipando el exitoso regreso que tuvo lugar horas después.

Como una pérdida de control de la nave podía resultar muy peligrosa, la empresa había previsto diversos escenarios para poder acortar el vuelo y hacer que el aparato se precipitara en el Pacífico si era necesario.

El sistema del transbordador espacial de la NASA, que transportaba a los astronautas a la Estación Espacial Internacional antes de su retirada en 2011, era parcialmente reutilizable; sus etapas propulsoras, que lo sacaban de la Tierra, se desechaban tras cada vuelo.

La propia nave espacial reutilizable tenía que someterse a una profunda puesta a punto antes de volver ‌a volar.