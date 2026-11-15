¿Boca y Platense jugarán la final en Santiago del Estero? El Madre de Ciudades, entre los candidatos

El escenario santiagueño aparece como uno de los tres posibles escenarios candidatos para albergar la definición de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 2 de diciembre.

Hoy 07:31

Santiago del Estero podría volver a ser protagonista de una gran final del fútbol argentino. El estadio Único Madre de Ciudades figura entre las posibles sedes para el partido decisivo de la Copa Argentina 2026, que tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Platense, los dos equipos que consiguieron su clasificación a la definición del torneo.

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El encuentro por el título está previsto para el miércoles 2 de diciembre, aunque por el momento la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no oficializó el estadio ni el horario en el que se disputará el compromiso.

Según las alternativas que se manejan, existen tres escenarios candidatos para recibir la final: el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Gigante de Arroyito de Rosario y el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La posibilidad de que el encuentro se juegue en territorio santiagueño genera expectativa, ya que permitiría que la provincia vuelva a recibir una definición de relevancia nacional, esta vez con la presencia de dos equipos históricos del fútbol argentino.

Boca y Platense definirán al campeón de la Copa Argentina

Boca consiguió su clasificación a la final después de golear a Banfield en las semifinales, resultado que le permitió dar otro paso en su búsqueda de un nuevo título.

Por su parte, Platense logró su boleto tras superar por penales a Atlético Tucumán, asegurándose un lugar en el encuentro decisivo frente al Xeneize.

Por ahora, Santiago del Estero permanece en carrera como posible sede, aunque la decisión definitiva dependerá de la organización del certamen y de la confirmación oficial de la AFA.

La expectativa estará puesta en el anuncio del escenario elegido para el miércoles 2 de diciembre, una fecha que podría tener nuevamente al Madre de Ciudades como protagonista de una gran cita del fútbol argentino.