El amor pudo más: Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

Después de que trascendiera una nueva separación, la reconocida modelo y Martín Pepa sorprendieron al reaparecer juntos en un importante evento en el Hipódromo de Palermo.

Hoy 07:10

Cuando todo indicaba que la historia de amor entre Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa había llegado nuevamente a su fin, la modelo y el polista sorprendieron con una aparición pública que parece confirmar su reconciliación.

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Este sábado 14 de noviembre, la pareja se mostró junta durante los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, uno de los eventos sociales más destacados del fin de semana.

Lejos de mantener distancia o evitar las miradas, Pampita y Martín Pepa compartieron un palco, estuvieron abrazados y se mostraron muy cómplices, dejando en claro que el vínculo sentimental continúa.

Las imágenes exclusivas de PrimiciasYa.com de ambos juntos llamaron especialmente la atención porque llegaron apenas unos días después de que se conociera una nueva crisis en la relación.

El pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había revelado en Sálvese quien pueda (América TV) que Pampita y Martín Pepa estaban separados desde hacía aproximadamente 15 días.

Según la información que compartió la conductora, en esta oportunidad habría sido el polista quien decidió ponerle punto final a la relación.

La noticia generó una fuerte repercusión, especialmente porque la pareja ya había atravesado otras crisis desde el comienzo de su romance.

Entre los motivos que habrían provocado el distanciamiento aparecían nuevamente las dificultades para sostener una relación a distancia, las exigencias laborales y las diferencias sobre el futuro de la pareja.

Incluso, Latorre había señalado que Pampita estaba muy triste por la ruptura y que todavía tenía intenciones de recomponer el vínculo con Pepa.

Sin embargo, ninguno de los dos había brindado demasiados detalles públicamente sobre lo que estaba sucediendo entre ellos.