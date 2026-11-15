Conmoción: falleció el hombre de 73 años que había sido golpeado por una trabajadora sexual

Manuel Alberto Sánchez, conocido como “Chala Sánchez”, había ingresado durante la madrugada al CIS Termas. Recibió el alta médica durante la mañana y fue encontrado sin vida pasadas las 20.

Hoy 07:28

Un caso rodeado de interrogantes conmociona a Las Termas de Río Hondo. Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, conocido popularmente como “Chala Sánchez”, fue encontrado sin vida este sábado por la noche en su vivienda, ubicada en avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto.

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El fallecimiento adquiere especial relevancia por un antecedente ocurrido apenas horas antes. Durante la madrugada de este mismo sábado, Sánchez había ingresado en ambulancia a la guardia de adultos del Centro Integral de Salud (CIS) Termas, luego de presentar lesiones en el rostro y en los miembros inferiores.

En aquella oportunidad, el hombre manifestó ante el personal policial que momentos antes se encontraba en su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer de 33 años, identificada como Dalma Judith Orellana, señalada en el informe policial como trabajadora sexual. Según su relato, la mujer habría comenzado a agredirlo físicamente, provocándole distintas lesiones.

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El médico que lo asistió diagnosticó escoriaciones y politraumatismos. Permaneció en observación con hidratación mediante suero fisiológico intravenoso hasta recuperar la lucidez y recibió el alta médica durante la mañana del sábado.

La visita de su hija y el dramático hallazgo

Sánchez vivía solo en el inmueble de avenida Néstor Kirchner y San Martín. De acuerdo con los primeros datos, alrededor del mediodía su hija concurrió a visitarlo y le llevó un sándwich para que pudiera comer. Posteriormente se retiró.

Sin embargo, pasadas las 20, regresó nuevamente al domicilio y se encontró con una dramática escena: su padre estaba sin signos vitales.

Inmediatamente se solicitó la presencia policial y se activó la intervención judicial para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Pericias, secuestro de elementos y búsqueda de testimonios

En el lugar se hizo presente el fiscal coordinador, Dr. Gustavo Montenegro, junto con personal policial y efectivos de la División Criminalística, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes.

En una primera observación no se habrían advertido heridas de arma de fuego. No obstante, hasta el momento no existe un diagnóstico determinante sobre las causas del deceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de una autopsia médico-legal, cuyo resultado será fundamental para establecer qué provocó la muerte de “Chala Sánchez”.

Asimismo, ordenó el secuestro de elementos que pudieran resultar de interés para la investigación y solicitó entrevistas a vecinos de la zona, con el propósito de establecer si alguien observó movimientos extraños, personas que hubieran ingresado al inmueble o alguna circunstancia que permita reconstruir lo sucedido.

Por ahora, el interrogante central permanece sin respuesta: ¿qué ocurrió con “Chala Sánchez” después de recibir el alta médica y antes de ser encontrado sin vida? La autopsia y las medidas investigativas dispuestas por la Fiscalía serán determinantes para esclarecer el caso.