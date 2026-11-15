Rescataron a nueve peones rurales que eran sometidos a explotación en un campo

La investigación se originó en el marco de una causa federal para esclarecer un presunto delito de explotación laboral en perjuicio de los vulnerables obreros.

Hoy 06:45

Un operativo conjunto de gran magnitud desplegado por Gendarmería Nacional y el RENATRE permitió rescatar a nueve trabajadores rurales que se encontraban en condiciones deplorables en un predio rural ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

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La investigación se originó en el marco de una causa federal para esclarecer un presunto delito de explotación laboral en perjuicio de los vulnerables obreros, según indicaron desde los organismos intervinientes.

Los uniformados, integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, durante la jornada de ayer irrumpieron en el campo para constatar las graves irregularidades denunciadas.

Durante la amplia requisa de las instalaciones, los funcionarios federales detectaron que el sector destinado al alojamiento presentaba condiciones totalmente deplorables. Se constató de manera directa que las precarias instalaciones no cumplían con los requisitos mínimos e indispensables de habitabilidad, salubridad y seguridad laboral.

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Ante el deplorable cuadro constatado en el lugar, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal N° 2. El magistrado interviniente ordenó el inmediato rescate y resguardo de los nueve ciudadanos argentinos mayores de edad que sufrían este cautiverio laboral.

Tras ser liberados del predio rural, los trabajadores recibieron una asistencia integral y contención por parte de los organismos oficiales intervinientes en el procedimiento. Posteriormente, las autoridades dispusieron su traslado seguro de regreso hacia sus respectivos domicilios particulares situados en la localidad de Juanillo, departamento Atamisqui.

Las actuaciones sumariales y periciales continúan su curso legal en el ámbito de la Justicia federal para profundizar las pesquisas sobre los responsables del establecimiento. Con las pruebas recolectadas, los investigadores buscan determinar las responsabilidades penales en esta causa por presunta trata y explotación laboral.