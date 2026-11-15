Derechos del consumidor: la garantía que no puedes ignorar

En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor establece derechos claros sobre garantías de productos, vigentes desde 2014. Conocer estos derechos te permite reclamar lo que te corresponde aunque te digan que no.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios abarca muchos aspectos de la vida cotidiana, y uno de los más relevantes es el tema de las garantías de productos. En Argentina, los consumidores tienen derechos establecidos que deben ser respetados por los vendedores, independientemente de la situación.

Desde la implementación de la Ley de Defensa del Consumidor en 2014, todos los productos vendidos en el país deben contar con una garantía mínima de seis meses, que puede extenderse según el tipo de producto. Este marco legal protege al consumidor ante fallas o defectos que puedan surgir después de la compra.

Es importante destacar que la garantía no solo cubre productos nuevos, sino también aquellos que han sido reparados. En caso de que un producto vuelva a fallar tras una reparación, el consumidor tiene derecho a recibir un nuevo producto o a que se le devuelva el dinero. Esta información es clave para quienes se sientan desprotegidos ante fallas en productos adquiridos.

Además, los comercios no pueden negarse a brindar el servicio de garantía bajo pretextos infundados. Si un vendedor te dice que no tienes derecho a la garantía, puedes consultar a la Defensoría del Pueblo o a la Secretaría de Comercio para obtener asesoramiento y apoyo legal.

El plazo de respuesta del vendedor ante un reclamo de garantía es de 10 días hábiles. Si no se cumple con este plazo, el consumidor puede considerar la opción de realizar una denuncia formal. Es fundamental tener todos los comprobantes de compra y cualquier comunicación previa con el vendedor.

Además, los derechos de los consumidores se extienden a la información que deben recibir sobre el producto. Los vendedores están obligados a informar sobre las condiciones de la garantía, así como sobre el correcto uso y mantenimiento del producto, lo que puede evitar conflictos futuros.

El conocimiento de estos derechos es esencial para defenderse adecuadamente. Cada consumidor debe estar informado sobre la ley y cómo aplicarla, porque la garantía es un derecho que no puede ser ignorado por las empresas.