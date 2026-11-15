El Papa le dejó tarea para el hogar a Milei

En sus distintos discursos y homilías pronunciados en la Argentina marcó rumbos para corregir que el Gobierno debería atender.

Hoy 06:01

Por Pablo Sirvén, en diario La Nación

“Bienvenidos sean los huéspedes por el placer que nos dan...cuando se van”, era un viejo aforismo de origen impreciso que escuché pronunciar más de una vez en mi infancia a mi abuela materna cuando partían de casa invitados que, por alguna razón, nos habían fatigado más de la cuenta.

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Eso mismo pudieron haber pensado Javier y Karina Milei en cuanto el avión con el papa a bordo despegó hacia Perú.

Un alivio para el Presidente seguramente con tantos insultos acumulados en su cabeza sin poder soltarlos como acostumbra durante los cuatro días que tuvo que hacer buena letra y portarse casi como un presidente normal mientras el Papa estuvo entre nosotros. Y un peso menos para ella, tensa hasta el último minuto porque todo saliera bien y sin desbordes. A partir de ahora sí podrá dedicarse 100% a la batalla más dura que tiene por delante: qué hacer y cómo neutralizar a la “cismática” Patricia Bullrich cuidando que lo que decida no se convierta en un bumerán que se le vuelva en contra y le pegue fuerte en la cabeza a ella y, especialmente, a su hermano. Al respecto el Presidente no perdió el tiempo y escribió en sus historias de Instagram: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, mensaje que pareció destinado a la senadora independentista.

En cuanto a la visita del Papa, el balance del Gobierno es positivo. A diferencia de Francisco, que podía decir las cosas a boca de jarro, León XIV retomó los modos de salón de la intrigante diplomacia vaticana. No se priva de expresar todo lo que ha planificado decir, pero lo hace en tono mesurado y hasta amoroso. Habrá sido una gran contribución de la Santa Sede si en estos días de tanta proximidad a Milei se le hubiese hecho carne, aunque sea un poco, ese estilo y que deje de lado sus habituales guarangadas. Ese sí que sería un milagro como para canonizar a León XIV en vida.

Aunque Milei prescindió en esos días en sus redes sociales de caer en procacidades, no se privó de seguir provocando a la izquierda y al mundillo woke con sus burlas de niño travieso.

El peor momento que el Presidente pasó durante la reciente visita papal fue cuando en el primer discurso que pronunció el pontífice ni bien llegó, en el Palacio Libertad, habló de “robustecer” a la universidad y del “cuidado de la palabra”. Milei, que estaba sentado en el escenario escuchándolo, se encontró en un callejón sin salida cuando el auditorio, en el que había representantes de todas las fuerzas políticas, prorrumpió en cerrados aplausos en aquellos tramos en los que el Papa parecía aludirlo. Si no se sumaba batiendo sus palmas habría sido un gesto muy comentado. Y entonces optó por aplaudir también. Pero eso no lo salvó de críticas severas, como las de Nelson Castro en TN (“Qué curioso que el Presidente aplaude cosas que él no hace”) y Jorge Fontevecchia en +Perfil (“Se hizo el boludo”, sintetizó de manera poco académica, pero muy clara). Habría sido muy incómodo para Milei presenciar los discursos en el Cottolengo Don Orione (“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”) y el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA (“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”), pero por suerte para él no estuvo presente en ninguno de esos dos lugares.

La usina de estrategia política digital Ingob contabilizó que la visita de León XIV a la Argentina generó más de tres millones de menciones y más de 90 millones de interacciones en redes sociales, en su inmensa mayoría positivas.

“No hagas de la casa de mi padre una casa de comercio”, se leyó del Evangelio en la misa de Palermo el episodio en el que Jesús echó del templo a los mercaderes. Paralelamente pasaban cosas menos celestiales, de cuyos entretelones probablemente nos vayamos enterando con el paso de los días y que tienen que ver con la contratación directa por varios millones de dólares que hizo el Gobierno para que una empresa privada de organización de eventos se ocupara de todo, con aportes de dos firmas relacionadas con la familia Menem. Hay pedidos de informes en la Cámara de Diputados y, seguramente, la Agencia de Acceso a la Información Pública recibirá en estos días varios más.

Lo que quedará, sin duda, en la nebulosa es la cantidad real de personas que reunió el Papa en cada uno de sus encuentros multitudinarios. Aunque fueron cantidades colosales, se escucharon cifras cambiantes y disparatadas.