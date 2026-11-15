Quimsa visita a San Martín de Corrientes con el objetivo de volver al triunfo en la Liga Nacional

La Fusión buscará recuperarse esta noche, desde las 21, luego de perder su invicto ante Instituto de Córdoba.

Hoy 06:52

Quimsa buscará reencontrarse con la victoria este domingo 15 de noviembre, cuando visite a San Martín de Corrientes, desde las 21, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto santiagueño intentará dejar atrás su primera derrota de la temporada y mantenerse en lo más alto de las posiciones.

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La Fusión, dirigida por Lucas Victoriano, llega a este compromiso con un registro de siete victorias y una derrota, números que la posicionan como líder de la competencia y reflejan el gran comienzo de temporada que viene protagonizando.

Sin embargo, en su última presentación, el equipo santiagueño sufrió su primer traspié al caer por 92-88 frente a Instituto de Córdoba, en un encuentro disputado en el estadio Ciudad que necesitó tiempo suplementario para definir al ganador.

En aquel partido, Quimsa no logró sostener su rendimiento durante el segundo tiempo y terminó cediendo ante la Gloria en un cierre ajustado. La derrota puso fin a una racha de siete triunfos consecutivos, aunque no le impidió conservar el liderazgo de la Liga Nacional.

Ahora, los dirigidos por Victoriano afrontarán una nueva prueba fuera de casa, con la intención de recuperar la solidez que mostraron durante el inicio del campeonato y continuar afirmándose como uno de los principales candidatos de la temporada.

Del otro lado estará San Martín de Corrientes, que atraviesa una realidad diferente. El equipo conducido por Rearte ocupa el último puesto de la tabla, con un balance de dos victorias y siete derrotas, aunque llega con una mejoría en su rendimiento.

El conjunto correntino viene de conseguir dos triunfos importantes como visitante frente a San Lorenzo y Ferro, resultados que le permitieron recuperar confianza después de un comienzo complicado.

Por eso, pese a la diferencia entre ambos equipos en las posiciones, Quimsa tendrá un desafío exigente en Corrientes, ante un rival que buscará aprovechar la localía para prolongar su recuperación.

La gira de la Fusión por territorio correntino continuará el martes 17 de noviembre frente a Regatas, en otro compromiso importante para sus aspiraciones.

De esta manera, Quimsa intentará dar vuelta la página tras la caída ante Instituto y defender su condición de líder, con el objetivo de sumar su octava victoria de la temporada y mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos de la Liga Nacional.