“No tenía medias de chiquita”: Rocío Robles recordó su dura y humilde infancia

La modelo se emocionó al hablar de las dificultades económicas que atravesó durante su niñez en Rosario y reveló una particular costumbre que conserva desde entonces.

Hoy 06:58

Rocío Robles protagonizó uno de los momentos más emotivos de PH Podemos Hablar. Invitada al programa, la modelo abrió su corazón y recordó cómo fue crecer en Rosario, junto a una familia trabajadora en la que, pese al amor y la contención, muchas veces faltaban cosas.

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Al hablar de su infancia, Rocío no pudo contener las lágrimas y puso en palabras algunas de las situaciones que atravesó junto a sus padres y sus dos hermanos: “Yo soy de Rosario, de zona sur, de un barrio muy humilde, atrás del casino”, comenzó contando.

Luego, describió el esfuerzo que hacían sus papás para salir adelante: “Mi papá no pudo terminar ni la secundaria, porque de muy chico, a los 14 años, ya empezó a trabajar. Arreglaba las paradas de las fábricas, que había que arreglar cosas y soldar. Él para todo se daba maña. Y mi mamá, ama de casa”, relató.

Fue entonces cuando llegó una de las confesiones más fuertes de la noche: “Nosotros, tres hermanos. Y nada, obviamente, faltaban cosas. Yo nunca llevé una merienda al colegio. Nunca”, atinó a decir, muy conmovida.

Visiblemente movilizada, Rocío reconoció que hoy, con otra perspectiva, puede dimensionar el sacrificio que hicieron sus padres para que no les faltara lo indispensable.

En otro tramo de su relato, la modelo reveló que hay una costumbre que conserva hasta el día de hoy y que está directamente relacionada con aquellas necesidades que tuvo durante su niñez: “A mí me quedó un TOC que cada vez que puedo me compro medias, porque yo no tenía medias de chiquita”, confesó.

Y explicó una situación que recuerda especialmente: “Se me mojaban las zapatillas y tenían que faltar del colegio el otro día. Salvo que no nos hubieran cortado la luz y pudiera ponerlas a la estufa para secarse”.

“Hoy la vida me da otras oportunidades y por eso tal vez yo tengo esto de todo el tiempo querer estudiar y tener herramientas”, reflexionó. Y cerró, a corazón abierto: “Sin embargo, fue una infancia muy linda, muy feliz”.