Un futbolista de Boca chocó a un motociclista, escapó del lugar y dio positivo en el test de alcoholemia

El jugador se retiró sin asistir al herido y regresó luego de ser perseguido por un testigo. El control de alcoholemia arrojó un resultado de 1,99 g/l.

Hoy 10:34

Nahuel Alejandro Genez, futbolista perteneciente a Boca Juniors y actualmente cedido a Patronato, protagonizó un accidente de tránsito este sábado por la mañana en Paraná, Entre Ríos, donde chocó a un motociclista y se retiró del lugar sin asistirlo. Minutos después regresó y, al ser sometido a un control de alcoholemia, dio positivo con 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi, cuando el defensor de 23 años circulaba en un Peugeot 208 negro, acompañado por un joven de 22 años.

De acuerdo con la información policial, el automóvil impactó desde atrás contra una motocicleta Motomel Skua de 150 cc, conducida por un hombre mayor de 50 años, quien salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto.

Tras la colisión, Genez continuó su recorrido por calle Panamá y luego dobló por Mendoza, sin detenerse inicialmente para auxiliar al motociclista.

Sin embargo, otro conductor que presenció el accidente decidió seguir al vehículo y consiguió que el futbolista regresara al lugar minutos después.

Una vez allí, personal de Tránsito de Paraná le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,99 g/l, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

Como consecuencia, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y dispusieron la retención de la licencia de conducir y del automóvil.

Qué pasó con el motociclista herido

La víctima fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante la caída.

Según explicó Hugo Paniagua, jefe de la Comisaría Primera, el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos.

Después de realizarle los estudios correspondientes, los profesionales de la salud determinaron que las lesiones eran leves y le otorgaron el alta médica, sin que se registraran complicaciones de gravedad.

Quién es Nahuel Genez, el futbolista de Boca involucrado en el accidente

Nahuel Genez tiene 23 años y se desempeña como lateral izquierdo. Llegó a las divisiones inferiores de Boca en 2014, cuando comenzó jugando como delantero, antes de modificar su posición dentro del campo.

En 2021 integró el plantel de Reserva que se consagró campeón, donde compartió equipo y alternó en el puesto con Valentín Barco.

Posteriormente, debutó en la Primera División del Xeneize frente a Banfield, cuando ingresó durante los últimos minutos precisamente en reemplazo de Barco.

Luego de firmar su primer contrato profesional en 2022 y disputar tres encuentros en la máxima categoría, fue cedido a Tigre y Temperley, antes de incorporarse a Patronato de Paraná.

En el conjunto entrerriano acumuló 15 partidos oficiales y tiene previsto regresar a Boca en diciembre, cuando finalice su préstamo.

Ahora, el defensor quedó involucrado en un episodio vial que derivó en sanciones de tránsito y la retención de su vehículo, después de que se comprobara que conducía con alcohol en sangre.