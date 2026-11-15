Más de 1500 kilómetros por una misma ilusión: los hinchas de Sarmiento acompañan al Profe en Mar del Plata

Los simpatizantes del conjunto bandeño llegaron hasta “La Feliz” para acompañar al equipo en el decisivo encuentro ante Alvarado. Esta tarde, desde las 16, el Profe buscará la clasificación a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 10:48

La pasión por Sarmiento de La Banda volvió a quedar demostrada con una gran muestra de fidelidad de sus hinchas, que recorrieron más de 1500 kilómetros desde Santiago del Estero hasta Mar del Plata para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

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Los fanáticos del Profe dijeron presente en “La Feliz”, donde este domingo el conjunto bandeño enfrentará a Alvarado, desde las 16, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Con la ilusión intacta y el deseo de ver a su equipo dar un nuevo paso hacia el ascenso, los simpatizantes bandeños emprendieron un extenso viaje para estar cerca de los jugadores en una jornada que puede resultar determinante para el futuro deportivo del club.

Sarmiento llega a esta revancha con una ventaja de 1-0, conseguida en el partido de ida disputado en La Banda gracias al gol de Axel Ochoa. Sin embargo, la serie permanece abierta, ya que Alvarado cuenta con ventaja deportiva y avanzará de ronda en caso de igualdad en el marcador global.

Por este motivo, el Profe necesita al menos un empate para conseguir la clasificación a las semifinales y continuar en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Más de 1500 kilómetros separan a La Banda de Mar del Plata, pero la distancia no fue un impedimento para los fanáticos del Profe, que estarán alentando al club de sus amores en otra tarde decisiva.

Ahora, con el respaldo de su gente y la ventaja obtenida en casa, Sarmiento buscará hacer historia en Mar del Plata y meterse entre los cuatro mejores equipos de la Reválida, manteniendo vivo el sueño de llegar a la Primera Nacional.