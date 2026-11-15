Las Termas: por celos, una joven habría golpeado a su hermana de 17 años

El ataque habría ocurrido en plena calle, frente al hospital zonal. La víctima fue asistida por el médico de guardia y quedó internada en observación.

Hoy 09:02

Un nuevo y violento enfrentamiento familiar se habría producido en las inmediaciones de calle Santa Fe, entre las avenidas Belgrano y Juan Bautista Alberdi, frente al hospital zonal de Las Termas, donde una adolescente terminó herida.

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La alerta se habría activado cuando el agente de policía de consigna en el Centro Integral de Salud Termas informó sobre el ingreso de una mujer herida al nosocomio. La víctima arribó acompañada por su madre, de 36 años, y por una hermana menor de edad que también presentaba dolencias visibles en el cuerpo.

Allí fue identificada como una adolescente de 17 años, quien habría sido agredida por su hermana mayor, de 18, quien la habría atacado a golpes de puño.

Según lo relatado por la madre, la agresión se habría producido aparentemente motivada por celos, tras enterarse de que la víctima habría dialogado con la expareja de su hermana.

El médico de guardia examinó a la menor agredida, diagnosticó los traumatismos sufridos en el cuerpo y dispuso que permanezca en observación. Del hecho tomó conocimiento la policía de la zona, que habría iniciado las actuaciones correspondientes.

La causa quedaría a disposición de la fiscalía de turno, que dispondrá las medidas a seguir, entre ellas la recepción de testimonios y la revisión de los informes médicos.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas, mientras las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se habría producido el enfrentamiento.