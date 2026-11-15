VIDEO | El insólito gol en contra del arquero de Comunicaciones y el antecedente similar de hace 11 años

Ezequiel Bacher quiso sacar con las manos y se metió la pelota en su arco para abrirle el camino a Arsenal en el Reducido de Primera B; todos en el Cartero recordaron una situación idéntica en 2015.

Hoy 08:21

Una jugada difícil de creer se convirtió en protagonista de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana. Ezequiel Bacher, arquero de Comunicaciones, cometió un insólito error al intentar sacar la pelota con las manos y terminó convirtiendo un gol en contra que favoreció a Arsenal de Sarandí, que finalmente se impuso por 3-2 como visitante.

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El episodio ocurrió cuando apenas se disputaban tres minutos del primer tiempo. Bacher había controlado sin inconvenientes un centro al área y se preparaba para reiniciar el juego con un lanzamiento hacia el sector izquierdo.

Sin embargo, al realizar el movimiento, el arquero calculó mal y terminó enviando la pelota directamente dentro de su propio arco, ante la sorpresa de sus compañeros, rivales y espectadores.

El inesperado gol le permitió a Arsenal abrir rápidamente el marcador y comenzar con ventaja un encuentro fundamental en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del Reducido.

Pese al golpe inicial, Comunicaciones consiguió reaccionar y llegó al empate gracias a Valentín Quevedo. No obstante, el conjunto de Sarandí volvió a tomar el control del resultado con un doblete de Matías Sosa, que puso el marcador 3-1.

Cuando el partido se acercaba a su final, Joaquín Ibáñez descontó en tiempo agregado y estableció el 3-2 definitivo, un resultado que mantiene abierta la serie de cara a la revancha que se disputará en el Viaducto.

Un blooper que Comunicaciones ya había sufrido en 2015

Lo más llamativo de la situación es que Comunicaciones protagonizó un episodio prácticamente idéntico hace 11 años.

En julio de 2015, el arquero Rodrigo Cervetti (ex Central Argentino) intentó sacar con las manos y terminó introduciendo la pelota en su propio arco durante un encuentro frente a Atlanta.

Aquella jugada abrió el marcador para el Bohemio, que finalmente terminó imponiéndose por 5-0, en una tarde para el olvido del conjunto de Agronomía.

El otro antecedente de Ezequiel Bacher

El propio Bacher también había quedado involucrado en otro error decisivo durante su paso por Douglas Haig, en la Reválida del Torneo Federal A del año pasado.

En aquella oportunidad, su equipo enfrentaba a Atlético de Rafaela después de haber perdido 2-1 en el partido de ida. Durante la revancha, que se encontraba igualada 1-1, una mala entrega del arquero terminó facilitando un gol de Derlis Aquino para establecer el 2-1 definitivo a favor de la Crema.

Ahora, con la camiseta de Comunicaciones, Bacher volvió a quedar en el centro de la escena por una jugada insólita, que rápidamente se viralizó y que su equipo intentará dejar atrás en la revancha frente a Arsenal.