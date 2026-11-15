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Clima en La Banda: un Domingo 15 de noviembre de 2026 con temperaturas que superarán los 31 grados

Hoy, La Banda presenta un clima parcialmente nublado y temperaturas agradables. Se anticipan días cálidos con mínimas y máximas que irán en ascenso.

Hoy 08:11

La Banda, Santiago del Estero, amaneció hoy con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 22.4 °C, que se siente como 24.7 °C debido a la humedad del 83%. Los bandeños pueden esperar un día cálido y agradable.

Para esta jornada, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 31.8 °C y una mínima de 21.4 °C. La combinación de calor y humedad podría hacer que los bandeños busquen refugio en lugares frescos durante las horas más calurosas.

El viento sopla desde el este-sureste a 6.1 km/h, lo que podría aportar algo de alivio en las horas de calor. Sin embargo, es importante que los habitantes de La Banda tomen precauciones ante el sol y se mantengan hidratados.

El pronóstico para mañana, 16 de noviembre, indica un cambio en las condiciones climáticas, ya que se espera un día nublado con temperaturas mínimas de 23.1 °C y máximas que podrían llegar hasta 35.1 °C.

Finalmente, para el martes 17 de noviembre, se anticipa llovizna ligera, con mínimas de 21.7 °C y un máximo de 29.4 °C. Así, los bandeños tendrán un inicio de semana marcado por el calor y la posibilidad de lluvias suaves.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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