Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2026 | 24º
X
Locales

Afectados por la lluvia: el clima para hoy Domingo 15 de noviembre de 2026 en Añatuya

Los añatuyenses experimentan un clima variable con lluvias irregulares y temperaturas que oscilan entre los 20 y 30 grados. Se esperan cambios significativos en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se encuentran bajo una condición de lluvia irregular en las cercanías, lo que genera una atmósfera de inestabilidad. Con una temperatura actual de 22.6 °C y una sensación térmica de 23.2 °C, el día se presenta fresco pero húmedo.

La humedad en la ciudad asciende al 76%, lo que contribuye a la sensación de bochorno. Los vientos que soplan a 11.5 km/h del sureste también influyen en el clima, brindando momentos de alivio a los añatuyenses.

Para hoy, se espera un día cubierto con una temperatura mínima de 20.6 °C y una máxima que podría alcanzar los 30.1 °C. Esta variabilidad en las temperaturas podría afectar las actividades al aire libre de la población.

En el pronóstico del día siguiente, el clima será parcialmente nublado, con una mínima de 21.6 °C y una máxima que podría llegar a los 33.5 °C. Los añatuyenses deben prepararse para un aumento en las temperaturas.

Finalmente, el martes, el pronóstico indica lluvia irregular en las cercanías nuevamente, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C de mínima y 28.9 °C de máxima. Este patrón de clima inestable parece continuar, manteniendo alerta a los habitantes de Añatuya.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante vuelco en Lomas del Golf: una mujer se descompensó mientras manejaba con sus dos hijas
  2. 2. Detuvieron a Dalma Orellana: la mujer investigada por la muerte del hombre de 73 años
  3. 3. Conmoción: falleció el hombre de 73 años que había sido golpeado por una trabajadora sexual
  4. 4. Sarmiento se juega la clasificación ante Alvarado en Mar del Plata para seguir soñando con el ascenso
  5. 5. Godoy Cruz y Tristán Suárez chocan por el ascenso a Primera División en una final que promete
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT