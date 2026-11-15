Conmoción en Bolivia por la muerte de una mujer durante una visita carcelaria a su expareja

El hombre estaba bajo prisión preventiva por haberla atacado en junio pasado. El vecino país registra 75 femicidios en lo que va del año.

Hoy 08:12

La Fiscalía de Bolivia investiga el femicidio de una mujer que se encontraba de visita en el penal de máxima seguridad y fue hallada muerta con signos de haber sido estrangulada. El principal sospechoso es la expareja de la víctima, que precisamente estaba en prisión preventiva por tentativa de feminicidio contra ella.

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Lizbeth Ríos Montaño (38 años) había ido a visitar a Fernando Ruperto de Kotska Coca (36) a la cárcel de El Abra (Sacaba, Cochabamba) y, como no llegó a salir de la habitación que tenían asignada, los policías de la prisión tuvieron que ingresar al lugar a buscarla, indicó el fiscal del caso, Edson Orellana.

“La víctima había ingresado a una visita conyugal a su expareja a las 18.00. Permaneció toda la noche y hoy por la mañana, a las 06.00, cuando el personal policial realiza el control constata la muerte de la víctima”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, coronel Jesús Silva.

"Una vez conocido el hecho, se activaron los protocolos de investigación, entre ellos el reconocimiento y levantamiento legal del cadáver y el procesamiento de la escena", señaló el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, citado en la nota.

De acuerdo a los exámenes preliminares, la mujer habría muerto entre tres y cuatro horas antes de que la encontraran.

Mientras que el hombre tenía cortaduras en el cuello y los brazos, informó la Fiscalía Departamental de Cochabamba en un comunicado. Un examen médico preliminar estableció como causa probable de la muerte "asfixia mecánica por estrangulación". Tras el hecho, el hombre intentó suicidarse, señaló La Razón.

Según Silva, Kotska Coca admitió haber reaccionado violentamente y asfixiado a Ríos, tras enterarse de que ella mantenía otra relación sentimental.

El Ministerio Público precisó que el hombre también tiene antecedentes por violencia familiar o doméstica. De hecho, Kotska Coca estaba bajo prisión preventiva en El Abra precisamente por haber atacado a Lizbeth el 30 de junio pasado; la apuñaló y estuvo a punto de dejarla ciega, según informó La Razón. Lizbeth tenía ocho hijos.

Este caso elevó a 75 los femicidios registrados en Bolivia en lo que va del 2026, según información de la Fiscalía. Las regiones con la mayor cantidad de casos son La Paz (24), Cochabamba (17), Santa Cruz (12) y Oruro (9). El año pasado, en Bolivia se reportaron 81 femicidios.

En Bolivia, el femicidio se castiga con treinta años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación de ese país.

Sin embargo, las organizaciones feministas reclaman que la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (ley 348) no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender esta clase de casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la normativa.