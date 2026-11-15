Fuerte cruce entre Deportivo Maipú y Deportivo Madryn tras la agresión al arquero: los polémicos comunicados

Los clubes protagonizaron un enfrentamiento a través de sus redes sociales luego de la suspensión del partido por el Reducido de la Primera Nacional.

Hoy 08:49

La polémica por la suspensión del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú sumó un nuevo capítulo, luego de que ambas instituciones difundieran comunicados oficiales con versiones contrapuestas sobre el estado de salud de Nahuel Galardi, el arquero del conjunto mendocino que resultó afectado por la explosión de un artefacto pirotécnico.

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El incidente ocurrió durante el encuentro correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, disputado en Puerto Madryn. A los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo local ganaba 3-1, un elemento pirotécnico arrojado desde la tribuna explotó cerca del guardameta visitante.

La situación provocó la interrupción del encuentro y, después de aproximadamente una hora de demora, se decidió la suspensión definitiva del partido.

Sin embargo, la controversia continuó fuera del campo de juego, cuando Deportivo Madryn y Deportivo Maipú expusieron públicamente sus diferencias sobre las consecuencias que sufrió el futbolista.

Qué dijo Deportivo Madryn sobre el estado de salud del arquero

A través de sus canales oficiales, Deportivo Madryn aseguró que puso a disposición su cuerpo médico desde el primer momento y que el jugador fue evaluado inicialmente en el campo de juego por profesionales del servicio de emergencias.

Según expresó la institución chubutense, durante esa primera revisión no se constataron lesiones.

Posteriormente, el club explicó que Maipú decidió trasladar al arquero a un centro médico para realizar una segunda evaluación, procedimiento que contó con el acompañamiento de profesionales de ambas instituciones.

“Según lo informado por dicho establecimiento, el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le imposibilitaran continuar disputando el encuentro”, sostuvo Deportivo Madryn.

Además, el comunicado indicó que el jugador no presentaba hemorragias, conservaba la fuerza física de manera simétrica y se encontraba orientado en tiempo y espacio.

Finalmente, la institución señaló que Galardi se retiró del centro médico por sus propios medios, acompañado por integrantes de la delegación visitante.

La contundente respuesta de Deportivo Maipú

Las declaraciones del conjunto chubutense provocaron una fuerte reacción de Deportivo Maipú, que difundió un nuevo comunicado para rechazar la versión de su rival.

“El Club Deportivo Maipú considera necesario expresar su más enérgico rechazo a lo manifestado en el comunicado emitido por el Club Social y Deportivo Madryn”, comenzó el descargo de la institución mendocina.

En ese sentido, Maipú aseguró contar con documentación médica emitida por la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde fue atendido el arquero después del incidente.

De acuerdo con la información difundida por el club, Galardi fue diagnosticado con una conmoción acústica o choque acústico, que le provocó tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

Además, desde la institución señalaron que el profesional médico interviniente indicó 48 horas de reposo y recomendó realizar estudios complementarios para descartar posibles secuelas.

“Consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador”, expresaron.

El comunicado concluyó con una postura contundente: “El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido”.

Qué pasará con el partido suspendido

Mientras continúa la polémica entre ambas instituciones, la definición deportiva permanece pendiente.

El encuentro fue suspendido cuando Deportivo Madryn se imponía por 3-1 sobre Deportivo Maipú, en un compromiso decisivo para determinar la clasificación a la siguiente fase del Reducido.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de la AFA deberá analizar lo sucedido y resolver cómo continúa la serie, en medio de la controversia por los incidentes y las diferencias entre los comunicados oficiales.

Por su parte, Deportivo Maipú aseguró que continuará acompañando a Nahuel Galardi y a su familia, mientras se realizan los controles médicos correspondientes para seguir su evolución.