Se perdió Lola en el barrio Parque del Río y su familia pide ayuda para encontrarla

Es una perrita pequeña, mestiza, cruza con Pinscher. Tiene pelo corto, es mayormente blanca y presenta grandes manchas grises oscuras y negras en el lomo. Desapareció frente a una sucursal de la Carnicería El Duende.

Hoy 08:30

Lola es una perrita de tamaño pequeño, de pelo corto y mayormente blanco, con grandes manchas de color gris oscuro y negro en el lomo y parte del cuerpo. Tiene la cabecita más oscura, orejas caídas y el hocico con algunas partes blancas. Es mestiza, cruza con Pinscher.

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Se perdió en la zona del barrio Parque del Río, cuando acompañaba a su dueña a realizar unas compras en la sucursal de la Carnicería El Duende.

La mujer contó que, como Lola no podía ingresar al comercio, quedó afuera esperándola. Sin embargo, cuando terminó de pagar y salió a buscarla, la pequeña ya no estaba. Todo ocurrió en cuestión de minutos.

Desde entonces, su familia no deja de buscarla y pide colaboración a los vecinos para poder encontrarla. Su dueña aclaró que Lola no fue abandonada, sino que se perdió mientras la acompañaba.

Quienes la hayan visto, encontrado o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 385 3005427.

Dirección de referencia: barrio Parque del Río 3, manzana 74, lote 5.

Su familia mantiene la esperanza de volver a tenerla en casa y solicita que compartan la publicación. Cualquier información puede ser importante para encontrar a Lola.