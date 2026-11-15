Le ofrecieron un negocio por Telegram, confió y le vaciaron la cuenta: perdió casi $6 millones

El joven fue engañado por supuestos inversores que lo contactaron por WhatsApp y perdió $5.838.385. La denuncia fue radicada en Malbrán, departamento Aguirre.

Hoy 09:50

Una millonaria estafa virtual fue denunciada en las últimas horas en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre, donde un joven que se encontraba residiendo transitoriamente perdió más de 5,8 millones de pesos tras confiar en una supuesta propuesta de inversión financiera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la denuncia policial, el damnificado, oriundo de la ciudad santafesina de Carcarañá, manifestó que hace aproximadamente una semana ingresó a una plataforma denominada "Register", que operaba mediante la aplicación de mensajería Telegram.

La maniobra habría comenzado con contactos a través de WhatsApp, donde personas que se presentaban como operadores financieros utilizaron mensajes persuasivos y promesas de importantes ganancias para convencerlo de invertir su dinero.

Confiando en la propuesta, el joven realizó distintas transferencias bancarias desde sus cuentas personales. Sin embargo, lejos de obtener los beneficios prometidos, terminó perdiendo la totalidad del dinero transferido, cuyo monto ascendió a $5.838.385.

Al advertir que había sido víctima de un engaño y que los supuestos asesores habían interrumpido todo tipo de comunicación, decidió presentarse ante la dependencia policial para radicar la denuncia.

Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos dieron intervención a las autoridades judiciales. La fiscal Florencia Garzón dispuso que se incorporaran las capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas por WhatsApp y los comprobantes de las operaciones bancarias.

Asimismo, se ordenó la intervención de la División Delitos Económicos, que tendrá a su cargo las tareas investigativas para intentar determinar la modalidad del fraude e identificar a los responsables.