El Complejo Casa Taboada volvió a ser protagonista de la Noche de los Museos con historia, arte y emoción

Con entrada libre y gratuita, vecinos y visitantes disfrutaron de exposiciones de artistas santiagueños y de la intervención teatral “Los Taboada”, una propuesta que permitió reencontrarse con la historia y el legado de una familia fundamental para la memoria provincial.
El Complejo Casa Taboada fue nuevamente uno de los espacios destacados de la Noche de los Museos, una celebración que pone en valor el arte, la cultura y el patrimonio histórico, generando oportunidades de encuentro entre la comunidad y sus raíces.
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Un año más, esta casa emblemática, que forma parte del legado santiagueño, abrió sus puertas para compartir con la comunidad su riqueza histórica y cultural. Sus paredes conservan mucho más que recuerdos: son testimonio vivo de una época y del protagonismo que tuvo Santiago del Estero en la construcción de su identidad.
Este sábado 14 de noviembre, de 20 a 23 horas, y con entrada libre y gratuita, los santiagueños pudieron recorrer sus espacios, participar e interactuar con distintas expresiones culturales, entre ellas exposiciones de artistas locales que aportaron su mirada y creatividad a esta noche especial.
Uno de los momentos más significativos fue la intervención teatral “Los Taboada”, que a través de la representación escénica acercó al público a la historia de esta familia y a una parte fundamental de la memoria santiagueña.
La propuesta conjugó historia, cultura y emoción, transformando el recorrido por la casa en una experiencia viva y participativa.
La importante participación del público y el interés generado por las distintas actividades hicieron de la jornada una experiencia exitosa, reafirmando el valor de estos espacios como lugares de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva de la identidad.
De esta manera, el Complejo Casa Taboada renovó su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural, demostrando que mantener viva la memoria también es una forma de construir presente y proyectar futuro.