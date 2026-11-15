El Complejo Casa Taboada volvió a ser protagonista de la Noche de los Museos con historia, arte y emoción

Con entrada libre y gratuita, vecinos y visitantes disfrutaron de exposiciones de artistas santiagueños y de la intervención teatral “Los Taboada”, una propuesta que permitió reencontrarse con la historia y el legado de una familia fundamental para la memoria provincial.

Hoy 09:41

El Complejo Casa Taboada fue nuevamente uno de los espacios destacados de la Noche de los Museos, una celebración que pone en valor el arte, la cultura y el patrimonio histórico, generando oportunidades de encuentro entre la comunidad y sus raíces.

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Un año más, esta casa emblemática, que forma parte del legado santiagueño, abrió sus puertas para compartir con la comunidad su riqueza histórica y cultural. Sus paredes conservan mucho más que recuerdos: son testimonio vivo de una época y del protagonismo que tuvo Santiago del Estero en la construcción de su identidad.

Este sábado 14 de noviembre, de 20 a 23 horas, y con entrada libre y gratuita, los santiagueños pudieron recorrer sus espacios, participar e interactuar con distintas expresiones culturales, entre ellas exposiciones de artistas locales que aportaron su mirada y creatividad a esta noche especial.

Uno de los momentos más significativos fue la intervención teatral “Los Taboada”, que a través de la representación escénica acercó al público a la historia de esta familia y a una parte fundamental de la memoria santiagueña.

La propuesta conjugó historia, cultura y emoción, transformando el recorrido por la casa en una experiencia viva y participativa.

La importante participación del público y el interés generado por las distintas actividades hicieron de la jornada una experiencia exitosa, reafirmando el valor de estos espacios como lugares de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva de la identidad.

De esta manera, el Complejo Casa Taboada renovó su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural, demostrando que mantener viva la memoria también es una forma de construir presente y proyectar futuro.