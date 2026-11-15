Tiroteo policial en Nueva York: investigaban un posible secuestro y mataron a un conductor

Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras recibir disparos de agentes de la Policía de Nueva York durante un operativo en Brooklyn. El episodio provocó un importante despliegue de seguridad.

Hoy 09:50

Un operativo policial por un presunto secuestro terminó con un hombre muerto en Nueva York, luego de que agentes del Departamento de Policía (NYPD) abrieran fuego contra el conductor de una camioneta en la autopista Belt Parkway, a la altura de Coney Island Avenue, en Brooklyn.

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El episodio ocurrió durante la noche del sábado 14 de noviembre, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre una posible privación ilegítima de la libertad que involucraba a una furgoneta blanca con patente de Nueva Jersey.

Tras localizar el vehículo cerca de la salida 8 de la autopista, los efectivos intentaron interceptarlo. Sin embargo, el conductor se negó a detenerse y realizó maniobras peligrosas para escapar, incluyendo un desplazamiento en sentido contrario al tránsito.

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De acuerdo con la información policial, el hombre también habría embestido vehículos particulares y patrulleros durante el procedimiento. Ante esta situación, los agentes efectuaron varios disparos que impactaron contra el conductor.

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años cuya identidad no fue difundida, fue trasladada de urgencia a un centro médico de Brooklyn, donde se confirmó su fallecimiento.

Posteriormente, los investigadores inspeccionaron la furgoneta y comprobaron que no había ningún menor ni otras personas en su interior. La Policía también informó que ningún agente sufrió heridas de bala durante el enfrentamiento.

El episodio generó un importante despliegue de patrulleros y equipos de emergencia, además del cierre temporal de la autopista Belt Parkway en ambos sentidos, lo que provocó demoras y complicaciones en el tránsito.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar cómo se desarrolló el procedimiento policial.