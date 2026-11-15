Aberrante hecho en Bandera Bajada: buscan a un sujeto acusado de abusar y embarazar a una joven con discapacidad

La víctima, de 22 años, fue llevada al hospital por dolores abdominales y allí confirmaron un embarazo de 6 meses. Investiga la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de La Banda.

Hoy 09:18

La localidad de Bandera Bajada se encuentra conmocionada por un aberrante hecho que habría salido a la luz en las últimas horas y que ya es investigado por la Justicia de La Banda.

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Todo se habría descubierto cuando una madre llevó a su hija de 22 años, quien padece un retraso madurativo, a una consulta médica por fuertes dolores abdominales. La joven, que convive con su pareja y sus seis hijos, había sido atendida en primera instancia por un médico particular.

Sin embargo, ante la persistencia de las dolencias, el pasado jueves 12 fue derivada al CIS Banda. En ese centro de salud, un profesional del área de obstetricia la examinó y habría confirmado que cursaba un embarazo de aproximadamente 6 meses.

La noticia habría generado un profundo impacto en la familia, que comenzó a indagar sobre lo ocurrido. Fue entonces cuando, en diálogo con profesionales de la salud, la joven habría contado que un vecino, de unos 50 años, ingresaba a su vivienda y la habría agredido en varias oportunidades.

La madre de la víctima habría advertido los primeros indicios el pasado 17 de julio, cuando notó la ausencia del período menstrual de su hija. Con el informe médico en mano, la mujer se presentó minutos después de las 10 de ayer en la Comisaría Nº12 de la Mujer y la Familia, donde radicó la denuncia penal contra el vecino, quien residiría en un alquiler lindero a la vivienda de la víctima desde hace un año.

De inmediato, se dio intervención a la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de La Banda. La fiscal a cargo habría ordenado la realización de pericias integrales, medidas de protección para la víctima y un informe socioambiental con relevamiento vecinal en la zona. Mientras tanto, los investigadores trabajan para dar con el paradero del sospechoso y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.