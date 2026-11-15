El extenso prontuario de Dalma Orellana: ya había sido denunciada por “Chala” Sánchez

La mujer quedó en el centro de una investigación tras la muerte de Sánchez, quien ya la había denunciado por el robo de una billetera con documentación y dinero el 21 de agosto de este año.

Hoy 11:02

El hallazgo sin vida de Manuel Alberto Sánchez (73) horas después de haber sido de alta desde el CIS Termas, lugar al que llegó tras haber sido golpeado por Dalma Orellana en un confuso episodio ocurrido en la vivienda de la víctima mientras compartían bebidas alcohólicas, volvió a poner a la joven mujer en el centro de atención de la Policía y la Justicia.

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Orellana tiene en su haber múltiples ingresos a las comisarías de Termas de Río Hondo, en causas ligadas a robos en circuntancias donde se dedicaba a prestar servicios sexuales remunerados.

Pero una de esas denuncias, que hoy cobran relevancia en virtud de la muerte de Sánchez, tuvo lugar el pasado 21 de agosto de este año.

En la denuncia, Sánchez indicó que al regresar a su casa observó la puerta forzada y que se habían llevado una billetera con documentación de motovehículos, DNI y tarjetas de débito. Tras averiguar entre sus vecinos, estos le indicaron que vieron salir a Orellana de su casa.

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Denuncias

Algunas de las denuncias contra Dalma Orellana:

30 de junio de 2026 – Un hombre la denuncia por el robo de un celular Motorola G15, acción cometida junto a dos hombres.

17 de enero 2026. Su padre la denunció por intentar ingresar a la vivienda estando bajo la influencia de sustancias prohibidas.

28 de diciembre de 2025. Dalma Orellana, junto a cómplices, ingresaron a una vivienda del barrio Centro de la ciudad termas, donde sorprendieron al dueño. Uno de los cómplices el apoyó un arma blanca en el cuello y se llevaron un aire acondicionado.

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17 de agosto de 2025. En esta oportunidad quien acude a la Policía buscando auxilio es Dalma. La misma indica que es trabajadora sexual y que accedió a brindar sus servicios a dos hombres. Que se trasladaron hasta la zona del terraplen por Avda. Perón. Tras concluir el servicio, los sujetos aprovecharon que se estaba vistiendo para sustraerle el dinero y huir del lugar.

29 de octubre de 2024. Fue ingresada a la Comisaría de la Familia y la Mujer N°6 en calidad de aprehendida a raíz de una denuncia en su contra.

Ahora la Justicia deberá determinar si el altercado físico que Dalma Orellana tuvo con Manuel Alberto “Chala” Sánchez derivo en la muerte del mismo.