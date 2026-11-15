Tras la histórica visita de León XIV, Vicente Bokalic dejó un mensaje de unidad y compromiso para los argentinos

El cardenal y arzobispo de Santiago del Estero reflexionó sobre los mensajes que dejó el Pontífice durante su paso por la Argentina. Destacó la necesidad de trabajar por la unidad, acompañar a los sectores más vulnerables y fortalecer el compromiso de la Iglesia con los jóvenes y las familias.

Hoy 18:39

El cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, compartió una serie de reflexiones tras la histórica visita del papa León XIV al país. El religioso destacó el impacto espiritual y social que dejó el recorrido del Pontífice, pero advirtió que el verdadero desafío comienza ahora, cuando la emoción de las celebraciones debe transformarse en acciones concretas.

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En ese sentido, Bokalic remarcó que los mensajes del Santo Padre representan una invitación a asumir mayores responsabilidades frente a las dificultades que atraviesa la sociedad. “Ahora nos moveremos” y “cuando el Papa se vaya, habrá mucho trabajo por hacer”, fueron algunas de las expresiones con las que resumió la necesidad de mantener vivo el compromiso después de la visita.

Uno de los aspectos centrales de sus reflexiones estuvo relacionado con la responsabilidad de quienes ejercen funciones de conducción, tanto dentro de la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad. Bajo la expresión “un cargo es carga”, el cardenal recordó que el liderazgo implica servicio, cercanía y acompañamiento permanente, especialmente hacia quienes más lo necesitan.

Asimismo, destacó el llamado de León XIV a cuidar la democracia, fortalecer la participación ciudadana y trabajar por una Argentina más unida. Consideró que las palabras del Pontífice llegaron a distintos sectores de la sociedad, desde los dirigentes políticos y trabajadores hasta los jóvenes y las comunidades religiosas, con un mensaje centrado en la reconciliación y el bien común.

El arzobispo santiagueño también puso especial énfasis en la cercanía y el afecto que el Papa transmitió durante su recorrido por el país. Según su reflexión, esos gestos resultaron especialmente significativos para una sociedad que necesita recuperar los vínculos, superar las divisiones y encontrar esperanza en medio de las dificultades cotidianas.

Otro de los puntos que destacó fue el reconocimiento del Pontífice a figuras fundamentales de la espiritualidad argentina, como Mama Antula, el Cura Brochero y los mártires de La Rioja. Para Bokalic, sus testimonios constituyen ejemplos actuales de compromiso con el Evangelio y de servicio a los demás.

En esa misma línea, resaltó la impronta misionera de León XIV y su permanente llamado a estar cerca de los más pobres. El cardenal sostuvo que la Iglesia debe fortalecer su presencia en las comunidades, acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles y preservar las expresiones de religiosidad popular que forman parte de la identidad de cada pueblo.

Los jóvenes y las familias también ocuparon un lugar importante en sus reflexiones. Bokalic valoró que el Papa haya reafirmado la necesidad de mantener a las nuevas generaciones en el centro de la vida de la Iglesia, al tiempo que destacó a la familia como el primer espacio donde se aprende a amar, compartir y transmitir la fe.

Finalmente, el arzobispo recordó especialmente la celebración en la Basílica de Luján, donde aseguró haber llevado en sus oraciones a todo Santiago del Estero. A partir de esa experiencia, anticipó que la Iglesia ya proyecta los preparativos para conmemorar los 400 años de la llegada de las imágenes de las vírgenes de Sumampa y Luján, una celebración que buscará fortalecer los lazos históricos y religiosos entre ambas devociones.

De esta manera, Vicente Bokalic dejó planteado el principal desafío después de la visita de León XIV: que los mensajes de esperanza, unidad y cercanía no queden solamente en el recuerdo de las celebraciones, sino que se traduzcan en un compromiso cotidiano con la sociedad.