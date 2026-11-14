Sarmiento está "Feliz": sostuvo la ventaja ante Alvarado en Mar del Plata y jugará semis del Federal A

El Profe empató 0 a 0 como visitante por la revancha de los cuartos de final de la Reválida y por el 1 a 0 de La Banda se metió entre los mejores cuatro.

Hoy 18:17

Sarmiento de La Banda dio otro paso importante en su ilusión de ascenso al clasificarse a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. El Profe igualó sin goles ante Alvarado en Mar del Plata y logró hacer valer la ventaja obtenida en el encuentro de ida.

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El conjunto bandeño llegó a la revancha con la tranquilidad del triunfo por 1 a 0 conseguido en La Banda y consiguió sostener la diferencia durante los 90 minutos en condición de visitante.

Con el empate 0 a 0, Sarmiento se impuso por 1 a 0 en el resultado global y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Reválida, manteniendo intacto el sueño de alcanzar la Primera Nacional.

Ahora, el Profe deberá afrontar las semifinales, una nueva instancia decisiva en su camino hacia el objetivo del ascenso. Enfrentará a Cipolletti.