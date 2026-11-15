En medio del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez, Benjamín Vicuña sorprendió con una foto de su hijo

El actor chileno compartió una imagen de Amancio en una cancha de fútbol y un detalle de su camiseta llamó la atención. La publicación llegó mientras continúa el fuerte enfrentamiento mediático entre la conductora y su expareja.

Hoy 18:15

En medio de la creciente tensión entre Wanda Nara y la China Suárez, Benjamín Vicuña llamó la atención en las redes sociales al compartir una fotografía de su hijo menor, Amancio, fruto de su relación con la actriz. La imagen mostró al pequeño durante una jornada deportiva, con un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores.

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En la postal, Amancio, de seis años, aparece de espaldas sobre el césped de una cancha de fútbol, luciendo una camiseta con el número 10 y el apellido “Vicuña” estampado en la parte posterior. La publicación despertó curiosidad por el momento en el que fue compartida, en plena polémica entre su madre y Wanda Nara.

Sin embargo, el actor chileno no acompañó la imagen con mensajes relacionados con el conflicto, por lo que no existen indicios de que se tratara de una respuesta dirigida a alguna de las protagonistas.

El fútbol se convirtió en una de las actividades favoritas del pequeño, quien recientemente disputó su primer campeonato infantil. En aquella oportunidad, la China Suárez celebró públicamente su debut deportivo y compartió su alegría después de que el niño consiguiera marcar un gol.

“Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, escribió la actriz en sus redes sociales, antes de anunciar con entusiasmo: “Y metió gol”. Tanto Vicuña como Suárez estuvieron presentes en aquella jornada para acompañar a su hijo.

La nueva publicación llegó después de varios días de fuertes enfrentamientos entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, que incluyeron acusaciones cruzadas, videos difundidos en redes sociales y repercusiones por un conflicto familiar que también derivó en una investigación judicial.

En ese contexto, Vicuña se mantuvo al margen de la discusión pública y volvió a poner el foco en una actividad de su hijo. Anteriormente, el actor había manifestado su preocupación por la exposición mediática de los menores.

“A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos”, había expresado en una entrevista, al remarcar que su principal interés es el bienestar de sus hijos.

Así, mientras continúa la polémica entre las figuras del espectáculo, Benjamín Vicuña eligió compartir una postal familiar vinculada al fútbol, donde el apellido estampado en la camiseta de Amancio terminó convirtiéndose en el detalle más comentado.