Clausuran fiesta clandestina con 400 menores en Lastenia

Una intervención de la Policía de Tucumán y el IPLA clausuró una fiesta clandestina donde se vendía alcohol a 400 menores en Lastenia.

Hoy 17:26

En un operativo conjunto realizado por la Policía de Tucumán y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), se logró clausurar una fiesta clandestina en la localidad de Lastenia, que contaba con la participación de aproximadamente 400 menores de edad.

El evento se llevó a cabo en un quincho ubicado en cercanías de la Ruta Provincial 302 y la Ruta Alternativa, un lugar donde se encontraban reunidos adolescentes celebrando la finalización del ciclo lectivo, una costumbre habitual en esta época del año.

Durante la inspección realizada, los efectivos de la comisaría de Lastenia y el personal del IPLA constataron que se estaba vendiendo bebidas alcohólicas a los menores, lo cual infringe la normativa provincial que prohíbe la venta y el suministro de alcohol a personas menores de 18 años.

Ante esta situación, los inspectores decidieron clausurar el establecimiento y finalizar el evento para garantizar la seguridad de los adolescentes involucrados. El operativo se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por el consumo de alcohol entre los jóvenes.

Hasta el momento, no se ha informado si se realizaron detenciones o si se iniciaron actuaciones legales contra los organizadores del evento o los responsables del quincho. La falta de claridad en torno a cómo se convocó a los asistentes y el costo de la entrada también ha suscitado inquietudes.

El IPLA es el organismo provincial encargado de supervisar el cumplimiento de la legislación que prohíbe la venta de alcohol a menores, trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad para llevar a cabo operativos de control en diferentes eventos y comercios.

Este tipo de intervenciones son fundamentales para proteger la salud y el bienestar de los adolescentes, disuadiendo la normalización del consumo de alcohol en fiestas y celebraciones. La prevención y la educación son claves para abordar esta problemática social que afecta a la juventud.