Tragedia en Los Juríes: un trabajador rural murió tras el derrumbe de una casilla durante el fuerte temporal

La víctima, identificada como Darío Alejandro Sosa, descansaba sola en una precaria estructura cuando las intensas ráfagas de viento provocaron su destrucción. Bomberos encontraron su cuerpo durante la mañana del sábado.

Hoy 17:22

Un trabajador rural perdió la vida durante el fuerte temporal que azotó a Santiago del Estero en la madrugada del sábado 14 de noviembre. El trágico episodio ocurrió en la zona de San Pedro, a unos 40 kilómetros de Los Juríes, donde una casilla se derrumbó mientras el hombre descansaba en su interior.

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La víctima fue identificada como Darío Alejandro Sosa, domiciliado en la provincia del Chaco, quien se encontraba solo dentro de la estructura al momento de desatarse la tormenta.

De acuerdo con la información conocida, las violentas ráfagas de viento habrían provocado el colapso total de la casilla, que quedó completamente destruida.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal de Bomberos de Los Juríes acudió al lugar para llevar adelante las tareas de rescate y búsqueda.

Finalmente, el cuerpo del trabajador fue encontrado alrededor de las 9 de la mañana del sábado, entre los restos de la estructura.

Según se informó, Sosa se encontraba solo al momento del derrumbe, por lo que no se registraron otras personas afectadas en el interior de la casilla.