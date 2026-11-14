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Santiago no pudo con Chubut y se le escapó el sueño del ascenso

La selección M17 de Santiago del Estero cayó por 52 a 37 en la final del Select 12 y no pudo concretar su regreso a la Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil.

Hoy 17:06
Santiago Chubut M17

La selección M17 de Santiago del Estero no pudo coronar su participación en el Select 12 y perdió ante Chubut por 52 a 37 en la final del certamen. De esta manera, el combinado santiagueño quedó a las puertas del ascenso y deberá esperar hasta el próximo año para buscar una nueva oportunidad.

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El encuentro comenzó con un desarrollo parejo, aunque Santiago mostró algunas dificultades defensivas y cometió errores individuales que terminaron siendo determinantes. Chubut aprovechó una ráfaga ofensiva para apoyar dos tries consecutivos y cerrar el primer tiempo con ventaja de 24 a 17.

En el complemento, el seleccionado santiagueño reaccionó rápidamente y logró ponerse a solo dos puntos, alimentando la ilusión de dar vuelta el marcador. Sin embargo, las falencias defensivas volvieron a aparecer y el conjunto patagónico sacó provecho de cada oportunidad para ampliar la diferencia.

Con el correr de los minutos, Chubut logró imponer condiciones y administrar la ventaja hasta sellar el triunfo por 52 a 37, resultado que le permitió quedarse con el ascenso.

De esta manera, Santiago del Estero cerró su participación en el Select 12 como subcampeón y tendrá que esperar hasta la próxima temporada para intentar regresar a la Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil.

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