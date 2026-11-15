Trasladaron a la pareja de Lázaro Báez a la cárcel de Ezeiza y su defensa pidió prisión domiciliaria

Claudia Noemí Insaurralde deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras es investigada por el presunto manejo irregular de bienes embargados y decomisados.

Hoy 16:38

Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue trasladada este domingo 15 de noviembre al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde deberá cumplir una prisión preventiva de 180 días en el marco de una investigación por la presunta administración irregular de bienes que habían sido embargados o decomisados por la Justicia.

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La medida fue dispuesta por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. La mujer había sido detenida el pasado 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba de la Patagonia, junto a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín” y señalado como hombre de confianza de Báez.

La investigación, encabezada por el fiscal Julio Zárate, busca determinar si existió una organización dedicada a continuar explotando comercialmente propiedades, estancias y maquinarias vinculadas al empresario, pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre esos bienes.

Según la hipótesis de la fiscalía, Báez habría continuado impartiendo órdenes desde prisión para administrar sus propiedades, cobrar alquileres y coordinar actividades comerciales y ganaderas.

En ese esquema, Insaurralde, identificada como “La Tía” en escuchas telefónicas incorporadas al expediente, habría actuado como intermediaria para transmitir instrucciones y gestionar operaciones.

Entre los hechos investigados figura el presunto alquiler de un departamento sin contrato escrito y el cobro de $7.650.000 por otra propiedad durante 2026.

La defensa pidió prisión domiciliaria por problemas de salud

En paralelo al traslado, la abogada Yanina Nicoletti presentó un pedido para que Insaurralde pueda cumplir la medida en una vivienda de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

La solicitud se fundamenta en dos circunstancias: sus antecedentes oncológicos y la situación de sus dos hijos menores de edad, de 13 y 15 años, de quienes, según la defensa, es la principal responsable.

La presentación judicial señala que la mujer atravesó un cáncer de mama en 2024, por el que recibió quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas. Además, sostiene que tiene pendiente un estudio médico de seguimiento.

Respecto de sus hijos, la defensa argumentó que actualmente permanecen al cuidado de una prima, pero que esa situación no podría sostenerse durante un período prolongado.

Negaron que haya intentado fugarse

La defensa también rechazó que Insaurralde hubiera intentado escapar de la Justicia antes de su detención.

Según explicó Nicoletti, los viajes que realizó a Río Gallegos respondieron a cuestiones familiares y personales, y no implicaron un cambio de domicilio ni una intención de evadir a las autoridades.

Por su parte, la fiscalía había cuestionado su arraigo en Buenos Aires a partir de registros telefónicos que la ubicaban frecuentemente en Santa Cruz.

La abogada recordó que la vivienda propuesta para el arresto domiciliario ya había sido evaluada por las autoridades cuando Lázaro Báez cumplió allí una medida similar.

Ahora, el juez Claudio Vázquez deberá resolver si concede o rechaza la prisión domiciliaria, mientras continúa la investigación sobre el presunto manejo de los bienes del empresario.