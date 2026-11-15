Tragedia familiar en Alto La Sierra: padre e hijas fallecen en el monte

La comunidad de Santa Victoria Este se unió para despedir a Adrián Pérez y sus tres hijas, quienes fallecieron por insolación y deshidratación en Alto La Sierra, Salta.

Hoy 16:31

El dolor y la tristeza invadieron a la comunidad de Alto La Sierra tras la trágica muerte de Adrián "Pililo" Pérez, de 24 años, y sus tres hijas, Pamela de 8, Adriana de 5 y Silvana de 4 años. Las víctimas murieron a causa de insolación y deshidratación aguda mientras se desplazaban desde Formosa hacia Alto La Sierra, en el departamento Rivadavia. Esta tragedia ha conmocionado no solo a las comunidades locales, sino también a la región circundante, uniendo a todos en un profundo lamento por la pérdida.

El municipio de Santa Victoria Este brindó apoyo en el proceso de despedida, colaborando en la confección de los cuatro ataúdes y en los preparativos para el sepelio. El intendente Rogelio Nerón y el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez, acompañaron a la familia en este difícil momento, reafirmando el compromiso de la comuna con sus habitantes en situaciones de crisis.

La despedida fue un evento marcado por la humildad y la solidaridad de la comunidad, con una caravana de familiares, amigos y vecinos que acompañó el traslado de los restos. Adrián Pérez iba a ser sepultado en Alto La Sierra, mientras que sus hijas recibirían su descanso final en María Cristina, provincia de Formosa. Este acto de despedida se convirtió en un símbolo de la unión de las comunidades en tiempos de dolor.

Según los relatos, la familia había tomado un camino alternativo, más corto pero en estado precario, lo que generó complicaciones. Entre los parajes El Azul y El Bragado, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico. A pesar de los esfuerzos de Adrián por encontrar agua para sus hijas utilizando plantas locales, el calor extremo de 45ºC resultó devastador.

El viaje comenzó el viernes 13 de noviembre desde María Cristina, y tras la falta de noticias, la pareja de Adrián denunció su desaparición. Las tareas de búsqueda se iniciaron en un extenso monte, pero debieron interrumpirse debido a la oscuridad y dificultad del terreno. Sin embargo, al día siguiente, los cuerpos de la familia fueron hallados cerca de un camino vecinal.

Las primeras reconstrucciones sugieren que el padre intentó buscar ayuda, dejando a sus hijas en un lugar a la sombra. Sin embargo, ante su ausencia, las pequeñas intentaron desplazarse en busca de socorro, lo que culminó en la tragedia. Estas circunstancias están siendo investigadas por el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, quien ha solicitado la intervención de personal de Criminalística para esclarecer los hechos.

El examen cadavérico realizado por el médico legal determinó que la causa de muerte fue un cuadro cardiorrespiratorio ocasionado por insolación y deshidratación aguda. La comunidad de Alto La Sierra y María Cristina permanece unida en el luto por la pérdida de estas cuatro vidas, recordando la importancia de la solidaridad en momentos de crisis y la necesidad de prevenir tragedias similares en el futuro.