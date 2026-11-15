Insólito: una pareja se olvidó a su hijo dentro del avión tras aterrizar en Brasil

El menor, de siete años, permaneció en la aeronave mientras sus padres descendían. La tripulación alertó sobre lo ocurrido y dio intervención a la torre de control.

Hoy 15:23

Una situación insólita ocurrió en el aeropuerto de Porto Alegre cuando una pareja que viajaba desde San Pablo se olvidó a su hijo de 7 años arriba del avión.

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Al finalizar el desembarque, la tripulación descubrió que había un nene que estaba solo a bordo y activaron el protocolo.

Casi media hora después de haber completado el descenso de todos los pasajeros, el piloto se comunicó con la torre de control para reportar la situación. “Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo. Necesito que un despachador venga, por favor”, informó.

El episodio ocurrió en el vuelo LA3420, operado por un Airbus A321neo, que aterrizó en el aeropuerto Salgado Filho a las 15:29 del sábado.

Una integrante de la tripulación de cabina fue quien advirtió que el menor permanecía sin compañía dentro de la aeronave después de la finalización del desembarque.

Tras el aviso del piloto, la torre de control coordinó la asistencia del desembarco. Un representante de la aerolínea fue quien acompaño al menor en el descenso de la aeronave.

Según la comunicación mantenida por radio, mientras se realizaba la asistencia, los padres estaban en la zona de arribos del aeropuerto.

Pese a la urgencia del caso, el procedimiento debió respetar las restricciones de seguridad aeroportuaria.

Según las medidas, los pasajeros que ya han abandonado el área de embarque no pueden regresar por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención del personal de tierra para facilitar el reencuentro entre el niño y su familia.

Aunque no se dieron a conocer las razones del abandono del niño, el reencuentro ocurrió cerca de las 16.