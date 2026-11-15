Fallece mujer en San Fernando del Valle de Catamarca por fuerte tormenta

Una severa tormenta en Catamarca resultó en la muerte de una mujer y el rescate de su hija tras ser arrastradas por una correntada en la capital catamarqueña.

Hoy 15:19

Un intenso temporal ha causado serias complicaciones en la provincia de Catamarca, donde se registraron incidentes trágicos. En este contexto, una mujer ha perdido la vida luego de ser arrastrada por una fuerte corriente en la capital catamarqueña. La víctima, identificada como Sara Norma Castillo, tenía aproximadamente 60 años y su cuerpo fue hallado en la avenida Güemes Oeste, cerca de la calle Vicente Ponessa.

De acuerdo a las primeras investigaciones, se estableció que Sara había salido de su hogar para proteger su automóvil ante la amenaza de granizo, pero fue sorprendida por la fuerza del agua, que la arrastró cerca de una cuadra. Los vecinos, al darse cuenta de la situación, alertaron a las autoridades, quienes se presentaron rápidamente en el lugar. A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados por los efectivos de la Policía y del SAME, no lograron salvarla y se constató su fallecimiento.

En un giro más positivo de la situación, la hija de Castillo también fue alcanzada por la corriente, pero afortunadamente logró sobrevivir. Fue rescatada y trasladada de inmediato al Hospital San Juan Bautista, donde se encuentra bajo observación médica y se reporta que está fuera de peligro, según información proporcionada por La Unión Digital.

La autopsia realizada en la morgue judicial concluyó que la causa de muerte de Sara fue por asfixia por sumersión y politraumatismos. Las autoridades locales han estado trabajando en el lugar, incluyendo peritos de Criminalística y miembros del Cuerpo Interdisciplinario Forense, bajo la supervisión del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.

En la provincia de Córdoba, las condiciones climáticas adversas también han causado estragos. Durante la tarde del viernes, las tormentas se intensificaron, afectando principalmente el sudeste provincial y la ciudad de Río Cuarto. Las calles inundadas y las ráfagas de viento han generado situaciones de riesgo para la población.

Uno de los incidentes más preocupantes en Córdoba ocurrió en el río Suquía, donde un hombre quedó atrapado en el cauce. La intervención de la Policía y de los Bomberos fue crucial para llevar a cabo el rescate. A pesar de las difíciles condiciones, un agente logró llegar hasta el vehículo y ayudar al conductor a salir por una de las ventanas. Finalmente, el hombre fue asistido y logró salir a la orilla en un operativo que incluyó el uso de sogas para contrarrestar la fuerza del agua.