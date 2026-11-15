Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2026 | 29º
X
Mascotas

Piden colaboración para encontrar a Bracco, un perro perdido en Sauce Bajada

Se trata de un pitbull mediano de pelaje marrón. Su familia difundió sus fotografías y solicita ayuda para dar con su paradero.

Hoy 15:17
Bracco

La preocupación crece por la desaparición de Bracco, un perro de raza pitbull y tamaño mediano que se perdió en la zona de Sauce Bajada, dptoRobles

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una publicación, sus dueños compartieron fotografías del animal y solicitaron la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Bracco es de contextura mediana y tiene pelaje color marrón. Su familia espera que alguien pueda reconocerlo y aportar algún dato que ayude a encontrarlo.

Quienes lo hayan visto o tengan información pueden comunicarse al 385 472 3036.

Sus dueños mantienen la esperanza de encontrarlo y piden compartir la búsqueda para que Bracco pueda regresar a casa.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un futbolista de Boca chocó a un motociclista, escapó del lugar y dio positivo en el test de alcoholemia
  2. 2. Detuvieron a Dalma Orellana: la mujer investigada por la muerte del hombre de 73 años
  3. 3. Impactante vuelco en Lomas del Golf: una mujer se descompensó mientras manejaba con sus dos hijas
  4. 4. El extenso prontuario de Dalma Orellana: ya había sido denunciada por “Chala” Sánchez
  5. 5. Conmoción: falleció el hombre de 73 años que había sido golpeado por una trabajadora sexual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT