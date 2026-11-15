Piden colaboración para encontrar a Bracco, un perro perdido en Sauce Bajada

Se trata de un pitbull mediano de pelaje marrón. Su familia difundió sus fotografías y solicita ayuda para dar con su paradero.

Hoy 15:17

La preocupación crece por la desaparición de Bracco, un perro de raza pitbull y tamaño mediano que se perdió en la zona de Sauce Bajada, dpto Robles

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A través de una publicación, sus dueños compartieron fotografías del animal y solicitaron la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Bracco es de contextura mediana y tiene pelaje color marrón. Su familia espera que alguien pueda reconocerlo y aportar algún dato que ayude a encontrarlo.

Quienes lo hayan visto o tengan información pueden comunicarse al 385 472 3036.

Sus dueños mantienen la esperanza de encontrarlo y piden compartir la búsqueda para que Bracco pueda regresar a casa.