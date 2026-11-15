Argentina sigue entre los países con mayor inflación del mundo: solo cuatro registran cifras superiores

Con una suba de precios del 33,1% interanual en octubre, el país ocupa el quinto lugar en un relevamiento internacional que incluye a Venezuela, Irán, Sudán del Sur y Sudán.

Hoy 16:36

La Argentina continúa entre los países con mayor inflación del mundo, pese a la desaceleración registrada durante los últimos años. Con una suba de precios del 33,1% interanual en octubre, el país se ubica por detrás de Venezuela, Irán, Sudán del Sur y Sudán en una comparación internacional que reúne estadísticas oficiales y estimaciones económicas.

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El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de octubre fue del 2,2% mensual, mientras que el incremento acumulado durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%.

El escenario internacional muestra que cada vez son menos las economías con aumentos de precios superiores al 20% anual. Sin embargo, Argentina permanece dentro de ese grupo, junto con países afectados por crisis cambiarias, conflictos armados y problemas estructurales.

Cuáles son los países con mayor inflación

De acuerdo con una comparación elaborada a partir de mediciones internacionales, el listado de las siete economías con mayores aumentos de precios está compuesto por:

Venezuela: 465,6% anual. Irán: 87,9%, último dato disponible de julio de 2026. Sudán del Sur: más del 56%, según estimaciones para 2026. Sudán: 41,3%, según estimaciones para 2026. Argentina: 33,1% interanual en octubre. Turquía: 29,8% interanual en octubre. Cuba: 28,44% interanual en septiembre.

La comparación debe interpretarse con cautela, ya que no todos los países cuentan con estadísticas correspondientes al mismo período y algunas cifras provienen de proyecciones ante la falta de datos oficiales actualizados.

En este grupo, Argentina y Turquía son los únicos integrantes del G20, el foro que reúne a las principales economías del mundo.

Venezuela encabeza el listado mundial

Con una inflación anual del 465,6%, Venezuela presenta el mayor incremento de precios entre los países relevados.

Su economía continúa atravesando dificultades relacionadas con la pérdida del poder adquisitivo, las restricciones cambiarias y la depreciación de su moneda.

En Irán, la inflación también se mantiene en niveles elevados, en un contexto marcado por las sanciones internacionales, el conflicto con Estados Unidos y las dificultades comerciales.

Por su parte, Sudán y Sudán del Sur enfrentan las consecuencias de conflictos armados que afectan su producción, infraestructura y abastecimiento.

En el caso de Turquía, la inflación disminuyó considerablemente respecto de los niveles superiores al 50% registrados en años anteriores, aunque todavía permanece cerca del 30%.

Qué sucede con la inflación en Argentina

En el país, la inflación mensual volvió a acelerarse durante octubre y alcanzó el 2,2%, impulsada principalmente por aumentos en las tarifas de servicios públicos y otros componentes regulados.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 4,2% mensual, convirtiéndose en el rubro con mayor incremento del período.

En los primeros diez meses del año, este sector acumuló un aumento del 41,3%, por encima de la inflación general.

Uno de los factores que incidió en esa evolución fue la modificación del régimen de subsidios de Zona Fría, que impactó sobre las tarifas de gas.

Frente a estos resultados, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo se ubicó en 1,5%, su nivel más bajo en 15 meses, y defendió la continuidad del programa de desaceleración de precios.

De esta manera, aunque Argentina redujo considerablemente su inflación respecto de los niveles alcanzados en años anteriores, todavía enfrenta el desafío de acercarse a las tasas que registra la mayoría de las economías del mundo.