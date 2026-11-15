Fernández vivió una exitosa Noche de los Museos con una gran convocatoria de vecinos

La ciudad se sumó a la propuesta cultural provincial con una jornada de música, danza y recorridos históricos.

Hoy 16:45

La ciudad de Fernández fue protagonista de una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que se desarrolló el sábado 14 de noviembre y convocó a una gran cantidad de vecinos y visitantes para disfrutar de actividades artísticas, musicales e históricas.

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La jornada, de acceso libre y gratuito, formó parte de la iniciativa provincial que reunió simultáneamente a distintos espacios culturales de Santiago del Estero, tanto de Capital como del interior.

Las actividades comenzaron en el Museo y Biblioteca de la Mesopotamia Santiagueña, donde la intendente CPN Yanina Iturre, acompañada por funcionarios municipales y concejales, fue recibida por el escritor Raúl Jorge Castillo y representantes de la Red de Museos de Santiago del Estero (RDMS).

Posteriormente, la celebración continuó en el Centro Cultural Sixto Palavecino, que se convirtió en el escenario principal de una noche dedicada a las tradiciones y expresiones artísticas de la región.

Música, danza y un recorrido por la historia

El público disfrutó de las presentaciones del Ballet de Danzas Latinoamericanas y la Escuela de Folclore Félix Patricio Carol, que ofrecieron distintos espectáculos sobre el escenario.

La propuesta musical contó además con la participación de la violinista Malena Soria y artistas locales, mientras que la conducción estuvo a cargo del locutor Miguel Turrado.

Al finalizar las actuaciones, autoridades y vecinos participaron de una visita guiada por una muestra con piezas del Museo del Bicentenario, que permitió conocer y revalorizar parte del patrimonio histórico de la comunidad.

Autoridades acompañaron la celebración

Durante la jornada, la intendente Yanina Iturre estuvo acompañada por el director de Cultura, Leonardo Fernández; el intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales; la directora de Educación, Lorena Aranda; y la vicepresidenta provisional de la Legislatura provincial, Norma Abdala de Matarazzo.

También participaron la secretaria de Administración, Rocío López, los concejales Sergio Khairallah, Estela Paz y Román Geréz, además de representantes de distintas instituciones.

Con una importante participación de la comunidad, Fernández cerró una nueva edición de La Noche de los Museos, reafirmando el valor de sus espacios culturales como lugares de encuentro, difusión de la historia y preservación de las tradiciones locales.