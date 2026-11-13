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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2026 | 29º
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EN VIVO I Godoy Cruz y Tristán Suárez chocan por el ascenso a Primera División en una final que promete

El Tomba y el Lechero se enfrentarán este domingo desde las 17 en Córdoba, con un lugar en la Liga Profesional 2027 en juego. El perdedor tendrá otra oportunidad en el Reducido.

Hoy 17:14

Godoy Cruz y Tristán Suárez protagonizarán este domingo 15 de noviembre, desde las 17, la gran final de la Primera Nacional 2026, que definirá al primer equipo ascendido a la Liga Profesional 2027. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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