EN VIVO I Godoy Cruz y Tristán Suárez chocan por el ascenso a Primera División en una final que promete

El Tomba y el Lechero se enfrentarán este domingo desde las 17 en Córdoba, con un lugar en la Liga Profesional 2027 en juego. El perdedor tendrá otra oportunidad en el Reducido.
Godoy Cruz y Tristán Suárez protagonizarán este domingo 15 de noviembre, desde las 17, la gran final de la Primera Nacional 2026, que definirá al primer equipo ascendido a la Liga Profesional 2027. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÈ CLIC AQUÌ Y MIRÀ EL PARTIDO EN VIVO