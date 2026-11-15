Dolor lateral al correr: ¿qué lo provoca y cómo prevenirlo?

El dolor en el costado al correr, conocido como 'flato', afecta a muchos corredores, especialmente en los inicios de su actividad física. Este fenómeno puede surgir por diversas causas relacionadas con la fisiología del cuerpo humano.

Hoy 18:12

El dolor en el costado al correr, comúnmente denominado 'flato', es una molestia que experimentan muchos corredores, sobre todo aquellos que recién comienzan a practicar este deporte. Según estudios, hasta un 70% de los corredores han reportado haber sentido esta incomodidad en algún momento.

Las causas del flato pueden ser diversas, incluyendo factores fisiológicos como la falta de acondicionamiento físico, la respiración incorrecta o el consumo de alimentos antes de la actividad. Cuando se corre, el movimiento repetido puede afectar el diafragma, causando ese dolor agudo.

Una de las recomendaciones más importantes es calentar adecuadamente antes de comenzar a correr. Un buen calentamiento prepara los músculos y el sistema respiratorio, lo que puede ayudar a minimizar la aparición de este tipo de dolor durante la carrera.

Además, es crucial prestar atención a la ingesta de alimentos antes de correr. Consumir comidas pesadas o altas en grasa poco antes de una sesión de running puede incrementar el riesgo de sufrir flato, por lo que se sugiere dejar pasar al menos dos horas después de comer antes de salir a correr.

La hidratación también juega un papel fundamental. Mantenerse bien hidratado puede ayudar a la función muscular y a la salud general del cuerpo, lo que puede contribuir a reducir el riesgo de dolor en el costado. Sin embargo, hidratarse excesivamente justo antes de correr puede tener el efecto contrario.

Si el dolor persiste, es recomendable consultar con un profesional de la salud para descartar cualquier condición médica subyacente. A veces, el flato puede ser un signo de problemas más serios que requieren atención médica.

Finalmente, aprender a controlar la respiración es clave para evitar el dolor en el costado. Practicar técnicas de respiración profunda y rítmica puede ayudar a fortalecer el diafragma y prevenir futuras molestias al correr.