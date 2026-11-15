El papa León XIV denunció la explotación de la Amazonía y exigió justicia por los líderes indígenas asesinados

En una intensa jornada de su visita a Perú, el Pontífice recorrió Cusco y Pucallpa, donde reclamó por los derechos de los pueblos originarios y cuestionó el abandono de las comunidades amazónicas.

Hoy 18:44

El papa León XIV protagonizó este domingo 15 de noviembre una intensa jornada durante su visita a Perú, donde recorrió las ciudades de Cusco y Pucallpa y lanzó un fuerte mensaje en defensa de los pueblos originarios de la Amazonía, al denunciar la explotación de sus territorios y reclamar justicia por los líderes indígenas asesinados.

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El Pontífice comenzó sus actividades en Cusco, a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde fue recibido por una multitud de fieles que se acercaron para acompañarlo durante su recorrido en el papamóvil.

Su primera actividad fue en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde mantuvo un encuentro con representantes de la religiosidad popular. Posteriormente, encabezó la tradicional oración del Ángelus frente a la Catedral de Cusco.

“Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo”, expresó ante los presentes.

El fuerte mensaje del Papa en la Amazonía

Por la tarde, León XIV llegó a Pucallpa, en la región amazónica de Perú, donde participó de un encuentro con misioneros y representantes de distintas comunidades indígenas en el Malecón Puerto Callao, junto a la laguna de Yarinacocha.

Allí, el Santo Padre presenció expresiones culturales tradicionales y escuchó los reclamos de los pueblos originarios sobre las dificultades que enfrentan en sus territorios.

Durante su intervención, denunció la explotación de los recursos naturales, los asesinatos de líderes indígenas y las dificultades de acceso a servicios esenciales.

“Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”, advirtió.

El Papa también recordó las enseñanzas de Francisco sobre la protección de la Amazonía y la defensa de las comunidades más vulnerables.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, sostuvo.

El reclamo por los líderes indígenas asesinados

Uno de los momentos más significativos de su mensaje llegó cuando León XIV hizo referencia a la violencia contra quienes defienden los territorios amazónicos.

“En los últimos años, muchos líderes indígenas fueron asesinados por haber protegido los propios territorios”, lamentó.

En ese sentido, remarcó: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

Además, calificó como inaceptable que numerosas comunidades no puedan acceder adecuadamente a la salud y la educación, debido a las grandes distancias y a la falta de presencia institucional.

La gira por Sudamérica entra en su tramo final

La jornada del domingo incluyó actividades en dos regiones geográficas muy diferentes de Perú, desde la altura de los Andes hasta la Amazonía.

El itinerario oficial también contempló una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y el posterior regreso a Lima.

La visita apostólica, que comenzó el 6 de noviembre e incluyó Uruguay y Argentina, concluirá con las últimas actividades en la capital peruana, antes del regreso del Pontífice a Roma.