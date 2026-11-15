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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2026 | 26º
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EN VIVO I Quimsa visita a San Martín de Corrientes con el objetivo de volver al triunfo en la Liga Nacional

La Fusión buscará recuperarse esta noche, desde las 21, luego de perder su invicto ante Instituto de Córdoba.

Hoy 17:00

Quimsa buscará reencontrarse con la victoria este domingo 15 de noviembre, cuando visite a San Martín de Corrientes, desde las 21, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto santiagueño intentará dejar atrás su primera derrota de la temporada y mantenerse en lo más alto de las posiciones.

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