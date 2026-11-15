Central Argentino ya tiene rival para las semifinales del Torneo Regional Amateur

Los bandeños son los únicos representantes de la provincia y van por el tan ansiado ascenso al Federal A.

Hoy 22:13

Central Argentino de La Banda ya conoce a su próximo rival en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El conjunto santiagueño se enfrentará con Villa Cubas de Catamarca por la Quinta Ronda de la Región Centro, en una serie de ida y vuelta que lo tendrá nuevamente en carrera por el objetivo de avanzar hacia la siguiente instancia.

El primer encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre en La Banda, donde el Albo deberá recibirá a Villa Cubas. La revancha será el domingo 29 de noviembre en Catamarca. Los horarios todavía no fueron informados.

Villa Cubas llega a esta instancia luego de eliminar a Américo Tesorieri de Catamarca por 1 a 0 en el resultado global. En el partido de ida habían igualado sin goles como local, mientras que en la revancha consiguió una victoria por la mínima diferencia en condición de visitante para sellar su clasificación.

Por su parte, el otro cruce de la Quinta Ronda de la Región Centro será protagonizado por General Paz Juniors de Córdoba y Defensores de La Boca, que buscarán quedarse con el otro lugar en la siguiente instancia.

En caso de avanzar, Central Argentino disputará la Sexta Ronda, cuyas fechas ya están establecidas para el 6 y 13 de diciembre.

De esta manera, el conjunto de La Banda afrontará un nuevo desafío en el certamen nacional, con la ilusión de seguir avanzando y acercarse al objetivo de conseguir el ascenso al Torneo Federal A.