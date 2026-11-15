Irán aseguró que un superpetrolero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió tras chocar con una mina en Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní informó que dos buques petroleros sufrieron explosiones mientras navegaban por una ruta no autorizada. Uno de ellos se habría hundido en el golfo Pérsico, aunque todavía no existe una confirmación independiente del incidente.

Hoy 21:10

Irán informó este domingo 15 de noviembre que un supertanquero que transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo se hundió en el golfo Pérsico, luego de chocar contra una mina naval e incendiarse mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo.

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Según el comunicado difundido por las autoridades iraníes, dos embarcaciones petroleras sufrieron fuertes explosiones cuando intentaban navegar por un sector del estrecho que Teherán considera no autorizado. Ambas se incendiaron y una de ellas habría terminado hundiéndose en aguas del sur del golfo Pérsico.

El régimen iraní sostuvo que los buques habían desactivado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar la zona sin autorización, presuntamente con apoyo de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, estas acusaciones no fueron verificadas de manera independiente.

Hasta el momento, Irán no reveló los nombres ni las banderas de las embarcaciones afectadas, tampoco brindó información sobre posibles víctimas o el estado de sus tripulaciones.

En paralelo, el organismo británico de Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) recibió una alerta de las autoridades marítimas de India sobre un ataque contra un petrolero que navegaba por el golfo Pérsico en dirección al estrecho de Ormuz.

En ese caso, la tripulación fue localizada a salvo, aunque todavía se desconocen los daños sufridos por la embarcación y sus posibles consecuencias ambientales. El organismo británico no pudo confirmar si se trataba de alguno de los incidentes anunciados por Irán.

El episodio se produce en medio de las fuertes tensiones militares en Oriente Medio, donde Teherán mantiene restricciones sobre el tránsito marítimo desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel, a finales de febrero. Las autoridades iraníes exigen que los buques utilicen exclusivamente las rutas autorizadas por sus fuerzas militares.

Por su parte, Estados Unidos sostiene que retiró las minas de las principales rutas de navegación y mantiene operaciones de escolta para garantizar el paso de embarcaciones comerciales. Washington también impuso un bloqueo naval sobre puertos iraníes.

La situación genera preocupación internacional debido a que por el estrecho de Ormuz circula normalmente cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, por lo que cualquier interrupción prolongada puede afectar el suministro energético global.

Mientras continúan las advertencias militares, el presunto hundimiento del superpetrolero todavía carece de verificación independiente, y persisten las dudas sobre las consecuencias ambientales que podría provocar la pérdida de una embarcación con semejante cargamento de crudo.