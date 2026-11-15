Wanda Nara y la China Suárez, otra vez en el centro de la polémica: las fotos en bikini que desataron un nuevo cruce

La conductora compartió una imagen junto a su hermana Zaira disfrutando del sol y, minutos después, Mauro Icardi publicó una serie de fotografías con la actriz en la pileta. La coincidencia no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Hoy 20:31

La polémica entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este domingo 15 de noviembre, cuando una serie de fotografías en las redes sociales volvió a poner a los protagonistas en el centro de la atención. Esta vez, las imágenes en bikini y las publicaciones casi simultáneas despertaron todo tipo de interpretaciones.

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Todo comenzó cuando Wanda Nara compartió una fotografía junto a su hermana Zaira, en la que ambas aparecían de espaldas, tomando sol en bikini junto a una pileta, aparentemente en una propiedad de Nordelta. La conductora de MasterChef Celebrity publicó la imagen sin agregar ningún mensaje.

Pocos minutos después, Mauro Icardi sorprendió con un carrusel de fotos desde la mansión conocida como la “Casa de los Sueños”, donde convive con la China Suárez. La primera imagen lo mostraba dentro de la pileta, mientras que las siguientes tenían como protagonista a su pareja.

En las fotografías, la China apareció luciendo una bikini negra, primero recostada sobre una colchoneta inflable y luego posando junto al agua. El futbolista acompañó la publicación con la frase “Sunday Mood, Do not Disturb”, que significa “Modo domingo: no molestar”.

La similitud entre los posteos y el poco tiempo transcurrido entre ambas publicaciones llamaron la atención de los seguidores, quienes interpretaron las imágenes como una nueva provocación en medio del enfrentamiento mediático. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó que las fotografías estuvieran dirigidas a la otra parte.

El episodio se produjo después de varios días de tensión entre Wanda, Icardi y la China, marcados por cruces públicos y un conflicto judicial relacionado con una denuncia contra el futbolista por presuntas lesiones. Icardi negó las acusaciones y la causa continúa en trámite.

En este contexto, las publicaciones del domingo bastaron para reavivar las especulaciones en las redes sociales. Entre bikinis, piletas y mensajes sugerentes, los protagonistas volvieron a captar la atención, aunque sin hacer referencias directas al enfrentamiento que mantienen.