Milei evalúa retirar candidatos provinciales para negociar con gobernadores de cara a las elecciones de 2027

El Gobierno analiza modificar su estrategia electoral ante el adelantamiento de los comicios en varias provincias. La Casa Rosada busca fortalecer sus alianzas y evitar derrotas que puedan impactar en los mercados, mientras crecen las tensiones internas por el armado político.

Hoy 19:40

El Gobierno de Javier Milei comenzó a evaluar un cambio en su estrategia electoral para 2027, con la posibilidad de retirar candidatos de La Libertad Avanza en determinadas provincias para alcanzar acuerdos con los gobernadores. La alternativa, que hasta hace pocas semanas era descartada por el oficialismo, cobra fuerza ante el adelantamiento de las elecciones en distintos distritos del país.

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La decisión todavía no está tomada y las principales definiciones quedarían para diciembre, después de las negociaciones parlamentarias por el Presupuesto 2027 y el proyecto que busca suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La nueva estrategia contempla la posibilidad de no presentar candidatos propios a gobernador en algunas provincias, a cambio de obtener lugares en las listas legislativas, vicegobernaciones, intendencias y otros espacios de representación política. El objetivo sería construir alianzas que permitan fortalecer la candidatura presidencial de Milei sin resignar completamente la presencia territorial del partido.

Uno de los principales motivos de este replanteo es la preocupación por el impacto que podrían tener eventuales derrotas provinciales sobre las expectativas económicas. En el oficialismo consideran que una sucesión de resultados adversos durante los primeros meses de 2027 podría generar incertidumbre en los mercados antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Neuquén, el primer desafío electoral para el Gobierno

La situación más inmediata se presenta en Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027. La provincia será la primera en acudir a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales.

El adelantamiento de los comicios aceleró las conversaciones dentro de La Libertad Avanza y abrió la posibilidad de que el oficialismo nacional alcance un acuerdo para no competir directamente contra Figueroa.

Sin embargo, todavía no existe una definición oficial sobre el retiro de una candidatura libertaria en Neuquén, ni se confirmó un entendimiento electoral con el gobernador. La posibilidad también generó preocupación entre dirigentes del espacio que vienen trabajando en el armado provincial.

En paralelo, otros distritos, como Tucumán y Santa Fe, también avanzan con calendarios electorales propios, lo que obliga al Gobierno nacional a acelerar las negociaciones políticas.

Un gesto de Milei reavivó las tensiones internas

Mientras se discute el futuro electoral del oficialismo, un movimiento de Javier Milei en las redes sociales provocó sorpresa dentro del Gobierno. El Presidente marcó con un “me gusta” una publicación en X que proponía una eventual fórmula presidencial junto a Patricia Bullrich y cuestionaba a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, dos de los principales responsables del armado político libertario.

El mensaje fue publicado por la cuenta conocida como El Oráculo de Trenque Lauquen y generó interpretaciones sobre las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.

Desde el entorno presidencial señalaron que Milei habría respaldado la idea de mantener a Bullrich dentro del oficialismo, pero que no habría reparado en las críticas dirigidas a los Menem. De todas maneras, no existe una definición formal sobre una eventual fórmula presidencial para 2027.

Por otra parte, las negociaciones con los gobernadores continúan bajo la coordinación política de Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes buscan asegurar respaldos legislativos sin debilitar la estructura territorial del partido.

El próximo martes 17 de noviembre será una jornada importante para esas conversaciones, ya que está prevista una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma electoral. En paralelo, el Ejecutivo pretende llevar el Presupuesto 2027 al recinto de Diputados el miércoles 25.

Con este escenario, el Gobierno enfrenta dos desafíos centrales de cara al próximo año electoral: definir hasta dónde está dispuesto a negociar con los gobernadores y ordenar las diferencias internas antes de comenzar la carrera hacia las elecciones presidenciales.