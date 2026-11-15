Nuevo accidente ferroviario en España: descarriló un tren en Madrid y su maquinista terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de Zarzalejo. Las fuertes lluvias habrían provocado un desprendimiento de tierra sobre las vías, lo que obligó a suspender la circulación ferroviaria entre Madrid y Ávila.

Hoy 19:49

Un nuevo accidente ferroviario se registró este domingo 15 de noviembre en España, luego de que un tren de mercancías descarrilara en las inmediaciones de Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid. El episodio dejó a un maquinista herido y provocó la interrupción de los servicios ferroviarios que conectan la capital española con la ciudad de Ávila.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 3.48 de la madrugada, cuando la locomotora de un convoy perteneciente a la empresa Captrain se salió de las vías. La formación estaba integrada por 17 vagones que transportaban bobinas eléctricas, aunque únicamente la máquina resultó afectada por el descarrilamiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un desprendimiento de tierra provocado por las intensas lluvias de los últimos días habría ocasionado el accidente. El movimiento del terreno afectó un sector próximo a las vías, por lo que las autoridades ferroviarias comenzaron a evaluar el estado de la infraestructura.

El maquinista, de 33 años, era el único ocupante de la locomotora y sufrió lesiones leves. Tras ser asistido por personal del servicio de emergencias SUMMA 112, fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda debido a dolores en la espalda. Las autoridades sanitarias confirmaron que su estado no revestía gravedad.

Suspendieron los trenes entre Madrid y Ávila

Como consecuencia del accidente, Renfe anunció la suspensión de la circulación ferroviaria entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, una interrupción que afectó a los servicios de Media Distancia que conectan Madrid con Ávila.

Para garantizar el traslado de los pasajeros, la empresa habilitó un servicio alternativo de autobuses entre El Escorial y Robledo de Chavela, mientras los equipos técnicos avanzaban con las tareas necesarias para recuperar la circulación.

Por su parte, Adif, el organismo encargado de administrar la infraestructura ferroviaria española, informó que la locomotora había sido colocada nuevamente sobre las vías durante la tarde del domingo. Sin embargo, el vehículo permanecía en el lugar y el servicio continuaba interrumpido.

Los especialistas también trabajaban para determinar si el desprendimiento de tierra provocó daños en las vías, una evaluación necesaria antes de autorizar nuevamente el paso de los trenes.

El nuevo episodio se produjo en un año especialmente complicado para el transporte ferroviario español, después de otros accidentes de gravedad registrados durante los últimos meses, entre ellos los ocurridos en Adamuz, Córdoba, y Urda, Toledo, que dejaron numerosas víctimas fatales.

Aunque en esta oportunidad no se registraron fallecidos y el conductor sufrió heridas leves, el incidente volvió a generar preocupación por las condiciones de seguridad de la red ferroviaria y por los efectos que pueden tener las lluvias intensas sobre su infraestructura.

Hasta la última actualización oficial del domingo, la circulación permanecía suspendida en el tramo afectado, mientras continuaban las inspecciones y los trabajos para restablecer el servicio.