Detrás de cada mate hay una historia: el legado familiar que mantiene vivo Santiago Mates

En el marco de su 22° aniversario, Diario Panorama visitó al Turco Sily y a su hijo Nicolás, quienes compartieron la historia de su emprendimiento familiar, el valor del mate como símbolo de amistad y el esfuerzo que les permitió mantener viva una tradición santiagueña.

Hoy 20:11

Detrás de cada mate hay una historia que merece ser contada. En el mes de nuestro 22° aniversario, desde Diario Panorama nos volvimos a encontrar con nuestros amigos de Santiago Mates, el emprendimiento familiar del Turco Sily y su hijo Nicolás, quienes mantienen vivo un legado que comenzó hace años frente al tradicional Mercado Armonía.

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La historia tiene sus raíces en la madre del Turco, quien vendía sus recordados “matecitos” frente al Mercado Armonía. Aquella actividad se convirtió en el punto de partida de un legado que hoy continúa de generación en generación, con productos elaborados artesanalmente y una fuerte identidad santiagueña.

Durante la visita de Diario Panorama, el Turco reflexionó sobre el significado del mate en la vida cotidiana, destacando que se trata de una costumbre que une a las personas, sin importar la edad ni las circunstancias.

“El mate es todo, hermano”, expresó, al recordar que es un compañero tanto en los momentos difíciles como en las alegrías. También destacó cómo esta tradición continúa vigente entre los jóvenes, que se reúnen en plazas y otros espacios para compartir una ronda.

“Mate es todo. Amistad. Si te inviten a un mate, nunca digas no. Agarra porque va de cariño”, manifestó durante la entrevista, dejando una reflexión sobre el valor afectivo de esta costumbre argentina.

Otro de los momentos especiales llegó cuando le preguntaron con quién elegiría compartir un mate. Sin dudarlo, el Turco mencionó a su hijo Nicolás, a quien dedicó palabras de reconocimiento por su compromiso con el emprendimiento familiar.

“Mi hijo pone mucha tecnología, mucha alma, mucho sacrificio”, expresó con orgullo, al destacar el crecimiento que experimentó Santiago Mates durante el último año.

Actualmente, padre e hijo trabajan entre tornos, lijas y caladoras, combinando el oficio tradicional con nuevas herramientas y técnicas de producción. De esta manera, buscan mantener la esencia de un emprendimiento que creció gracias al trabajo, la dedicación y la pasión compartida.

El encuentro también estuvo marcado por el buen humor y la complicidad. Entre recuerdos, anécdotas y mates, el Turco celebró el nuevo aniversario de Diario Panorama y renovó el vínculo que mantienen desde hace años.

Y como los festejos por los 22 años de Diario Panorama continúan, también hay un sorteo especial junto a Santiago Mates. Para participar, los lectores deben seguir la cuenta de Instagram @diariopanoramasde, darle me gusta a la publicación del sorteo, comentar etiquetando a esa persona con la que compartirían unos mates y compartir el posteo en sus historias, etiquetando al diario. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del emprendimiento santiagueño @santiagomates.sde.

Así, Santiago Mates continúa escribiendo su historia familiar, demostrando que detrás de un objeto tan cotidiano como el mate pueden encontrarse generaciones de trabajo, recuerdos y afectos.

En sus 22 años acompañando a los santiagueños, Diario Panorama sigue compartiendo las historias de quienes mantienen vivas las tradiciones y hacen crecer sus emprendimientos con esfuerzo y dedicación.